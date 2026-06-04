ElPozo se mete en semifinales con un gol a dos segundos del final de la prórroga

ElPozo Murcia luchó como nunca para vencer al Jaén Paraíso Interior en la prórroga (4-3). Después de un partido exigente y que se terminó por decidir en el tiempo extra, los murcianos acabaron logrando la clasificación para las semifinales por el título de liga. Los de Josan González tendrán que esperar para conocer su rival, que saldrá del encuentro entre Palma y Manzanares, y el próximo domingo disputarán en el Palacio de los Deportes el primer encuentro.

Se dice que cuando llegan los momentos decisivos es cuando uno da todo lo mejor de sí. Se esperaba eso de ElPozo Murcia y Jaén Paraíso Interior en el tercer y último partido de esta primera serie de los play off. Los murcianos querían hacerse con ese pasaje para las semifinales, pero antes tenían que estar preparados para hacerle cara a un Jaén con las mismas intenciones. Ambos conjuntos querían lo mismo, pero tanto Dani Rodríguez como Josan González sabían que solo uno saldría victorioso.

Ficha técnica ElPozo Murcia: Edu Sousa, Gadeia, Marcel, Ricardinho y Rafa Santos-cinco inicial-; también jugaron: David Álvarez, Adrián Rivera, Ligeiro, Ricardo Mayor, Bebe y Dener. Jaén Paraíso Interior: Espíndola, Joao Salla, Rikelme, Michek y Alan Brandi-cinco inicial-; también jugaron: Power, Esteban, Dani Zurdo, Eloy Rojas, Mareco, Mati Rosa, Nando y Power. Goles:0-1.Min. 2: Joao Salla. 1-1.Min. 3: Gadeia. 2-1.Min. 25: Dener. 3-1.Min. 29: Ricardinho. 3-2.Min. 35: Alan Brandi. 3-3.Min. 39: Alan Brandi. 4-3.Min. 46: Dener. Árbitros: Carlos Rodrigo y Fermín Sánchez. Amarilla para Ligeiro, Dener Dani Zurdo, Alan Brandi, Rafa Santos, Ricardo Mayor y Power. Pabellón: Palacio de los Deportes de Murcia.

ElPozo Murcia empezó bien el encuentro, con sus primeras ocasiones, pero lo que no se vio venir fue el gol de los visitantes. A los 120 segundos de juego, Joao Salla volvió a aparecer para hacer de las suyas y adelantar a Jaén en el tercer juego de la serie. El futbolista jienense, de falta directa y como si de un francotirador se tratase, mandó el esférico a la misma escuadra de la portería defendida por Edu Sousa.

Las mejores imágenes del partido ElPozo Murcia-Jaén / Israel Sánchez

Como mencionaba antes, este tercer partido iba a sacar el 100% de cada uno y ElPozo Murcia no se iba a dejar intimidar en su propio pabellón. Al minuto del tanto de Joao Salla, los de Josan González tiraban de réplica e igualaban la contienda. Ligeiro buscó un disparo desde fuera al segundo palo, pero que se acabó convirtiendo en un pase para Gadeia, quien consiguió introducir el esférico en el fondo de las mallas.

Después de los dos tantos, el encuentro no bajó el nivel. Ambos conjuntos siguieron insistiendo para volver a mover el marcador. ElPozo Murcia se puso con cinco faltas a 7 minutos del final, pero ni con esas se vino abajo. Los últimos instantes del primer tiempo fueron de dominio absoluto de los murcianos, pero al final se marcharon a vestuarios sin la recompensa del segundo tanto.

Con la reanudación de los segundos 20 minutos, la buena noticia para ElPozo Murcia fue que se mantuvo la tónica del primer tiempo. Eran los de Josan González quienes seguían proponiendo el juego ofensivo y el segundo tanto estaba muy cerca. Tan cerca, que, a los cinco minutos, Dener adelantó a los suyos. Fue Ricardo Mayor el artífice, quien sacó un latigazo desde la derecha, y el pívot murciano fue quien metió el pie para sentenciar la jugada.

La cosa no se quedó ahí porque ElPozo no bajó las manos. El Jaén se vaía superado por los murcianos y no podían salir de su presión. Después de varias ocasiones claras de los de Josan González, en una jugada a la contra que empezó con un robo en mitad de pista, llegó el tercero. Tras hacerse con el esférico, Marcel mandó un pase largo para Dener, quien tocó de cara con Ricardinho, que esta vez sí logró batir a Espíndola.

Las mejores imágenes del partido ElPozo Murcia-Jaén / Israel Sánchez

ElPozo se estaba defendiendo con dientes y garras. El Jaén se puso con juego de cinco y eso lo acabó cambiando todo. Alan Brandi fue el hombre de la noche; primero recortó distancias en el 35 y, después, a falta de siete segundos para el final, volvió a aparecer para empatar la eliminatoria y mandarla a la prórroga.

Tras un primer tiempo de la prórroga sin pena ni gloria, solo quedaban los últimos tres minutos para ver si los cuartos se decidían ahí o en la tanda de penaltis. Todo apuntaba a que se iba a ir a los lanzamientos, pero a falta de dos segundos, Dener hizo una genialidad. El pívot brasileño recibió de espaldas, se la levantó y con un remate a la media vuelta sentenció la eliminatoria. ElPozo Murcia peleó hasta el final y se acabó llevando ese billete para la semifinal.