Checa : "Quiero devolver al UCAM todo lo que me dio hace años"

El UCAM Murcia CF presentó ayer a Checa como su nuevo entrenador para la próxima temporada. El que fuera jugador universitario volvió a pisar la que ya fue su casa hace varios años, pero esta vez con otro rol muy distinto al que tuvo en el histórico ascenso del club a Segunda División. El técnico sevillano llega con las ideas claras y con ganas de repetir y mejorar lo que consiguió con la Deportiva Minera.

El técnico andaluz se mostró agradecido con toda la entidad universitaria por darle esta oportunidad de dirigir el banquillo. Sobre todo, después del gran año conseguido con la Deportiva Minera. «Estoy muy agradecido. Ha pasado mucho tiempo, hace nueve años estaba jugando con esta camiseta, y ahora esto ha crecido muchísimo. Siempre quise ser entrenador cuando me retirase y, sobre todo, volver al UCAM Murcia como técnico», comentó.

«Está claro que cuando estoy en una temporada doy todo por mi equipo, por los jugadores. He tenido la suerte de tener un grupo de jugadores magníficos. A principio de la campaña nadie pensaba que pudiéramos llegar tan lejos, y ellos han sido lo que han creado lo que hemos sido durante todo el año», repasó Checa sobre su paso por el cuadro del Llano del Beal.

«Siempre me he identificado con los valores del UCAM Murcia. Es un equipo que, respetando siempre al rival, sale desde el minuto 1 a por él. Quiero un equipo que presiones, que sea protagonista y que ataque y defienda con todo. Me gusta que mis equipos vayan con todo», expresó sobre sus intenciones.

«Creo que no se ha estado a la altura de lo que es este club. Nuestro objetivo es acercarnos a ese crecimiento del UCAM Murcia, porque estando cerca creo que vamos a lograr los objetivos grandes y ambiciosos como los queremos todos», añadió Checa sobre sus metas para el próximo curso.

«En lo deportivo, la entidad nos lo ofrece todo. Medios, recursos, estructura del club y gente volcada con su equipo. No digo que en la Minera no lo hubiera, pero no son los mismos medios. Tengo mucha suerte de que la UCAM me dé la oportunidad de volver a estar aquí, sobre todo la oportunidad de devolverle todo lo que me dio hace mucho tiempo», añadió.

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«Quiero que se parezca a lo que hice con la Minera, ya que fuimos un equipo muy goleador. El objetivo aquí es muy ambicioso y no vengo a vender nada que no sea posible. Creo que tenemos que mentalizarnos todos y hacer una temporada muy buena. Tenemos que crecer todos juntos desde la pretemporada, porque aquí no hay días perdidos, estamos trabajando desde el primer minuto. Estamos intentando formar una plantilla que tenga la identidad que nosotros queremos, que tenga la ambición y sobre todo las ganas de crecer. Esto es una oportunidad única y no la voy a desaprovechar», concluyó el nuevo entrenador del UCAM Murcia.