La Carrera Nocturna de Murcia se incorpora este sábado a la Binter NightRun Series

Murcia se suma este año a la Binter NightRun Series, la mayor serie de carreras nocturnas de España, que continúa creciendo y consolida su presencia con seis sedes en el calendario nacional. La incorporación se materializa en la Binter NightRun-Nocturna Murcia, una cita que nace de la integración de la tradicional Carrera Nocturna de Murcia en este circuito. Este movimiento permite a la prueba dar un salto cualitativo y proyectarse dentro de un circuito ya consolidado que incluye las pruebas de Santa Cruz de Tenerife, Palma, Donostia-San Sebastián, Zaragoza y Las Palmas de Gran Canaria.

La Binter NightRun Series no solo conecta ciudades a través del deporte, sino que también refleja el compromiso de la compañía con los destinos en los que opera, apostando por eventos que ponen en valor la conectividad aérea de la compañía reforzando así el vínculo entre deporte y turismo. La Binter NightRun Series se caracteriza por una propuesta diferencial basada en tres ejes clave como son la inclusión, la sostenibilidad y la solidaridad, valores que se reflejan en cada evento y que toman forma en la marea verde que llena las calles de cada una de las ciudades en donde se llevan a cabo las carreras.

En la presentación oficial han estado presentes Alberto Guanche, jefe de patrocinios de Binter, Daniel González, gerente de DG Eventos, los concejales del ayuntamiento de Murcia Miguel Ángel Noguera (Deportes) y Jesús Pacheco (Turismo), Antonio Jesús Cutillas Bermúdez, presidente de la Federación de Atletismo de la Región de Murcia, y Francisco Murcia, presidente del Club Murcia Challenge, que es el organizador de la cita.

La prueba de Murcia se celebrará este sábado 6 de junio y contará con dos distancias, 5 y 10 kilómetros, con salidas a las 20:30 y 21:45 horas respectivamente, con unos recorridos a una vuelta completamente llanos y rápidos para que los corredores puedan batir sus propias marcas y que transformarán la ciudad en un escenario nocturno con música, iluminación y animación a lo largo de todo el trazado.

Es una carrera que también estará presente en la Running Challenge que organiza la propia Federación de Atletismo de la Región de Murcia, fomentando el deporte en nuestra Comunidad.

La salida y meta estabará ubicada en Paso de Garay, teniendo la postmeta con su avituallamiento final y entrega de trofeos en el jardín chino, pudiendo disfrutar en esta edición con tres mil corredores entre las dos distancias.

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Las inscripciones podrán hacerse hasta este jueves 4 de junio a las 20:00 horas. La entrega de dorsales será a partir de esta tarde en la tienda de Kampamento Base (Calle Acisclo Díaz, 4), y el sábado 6 de junio por la tarde en el Centro Deportivo Enjoy (Calle Pablo Neruda, 2-Infante Juan Manuel). Las inscripciones están disponibles en la web oficial www.carreranocturnamurcia.com.