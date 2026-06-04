Barça-UCAM Murcia: Sant-Roos, baja para el segundo partido de play off

El UCAM Murcia CB afronta el segundo encuentro de la serie de play off frente al Barça con una ausencia muy importante (19.00 horas, DAZN). Y es que Howard Sant-Roos no estará disponible para el duelo debido a las molestias en el tobillo que sufrió durante el primer partido de la eliminatoria el pasado martes.

El alero cubano se lesionó durante la primera mitad en una acción del encuentro disputado en el Palacio de los Deportes en la que se torció el tobillo derecho. Aunque reapareció más tarde en el encuentro, las molestias no han cesado y no podrá participar en el segundo encuentro de la serie en el Palau Blaugrana, por lo que Rubén López de la Torre ocupará su lugar en la convocatoria.

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La baja de Sant-Roos supone un contratiempo importante para los planes de Sito Alonso. El alero es una pieza fundamental en el esquema defensivo del conjunto universitario, por lo que deberá reponerse sobre la marcha, como ha hecho en otra situaciones esta misma temporada, a esta importante ausencia para buscar una victoria en el Palau que le permita forzar el tercer partido el próximo sábado en el Palacio. Una derrota esta tarde, en cambio, supondría el adiós del equipo murciano al play off.