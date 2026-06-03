El UCAM Murcia CF ficha a Checa como entrenador

Se acaba el culebrón en el banquillo del UCAM Murcia. Después de la destitución de Germán Crespo tras la penúltima jornada de liga y la breve estancia de Dani Pina en el banquillo, el club ya ha encontrado nuevo capitán para el barco universitario. Checa, quien ya vistió la elástica azul y dorada como jugador, regresa al club para liderar el nuevo proyecto del UCAM Murcia con aspiraciones de ascender a Primera Federación.

Después de su paso por el Xerez CD, Checa llegó a la Deportiva Minera el pasado verano, donde ha firmado una grandísima temporada, en la que ha logrado dejar al equipo en la segunda posición, peleando el ascenso hasta el minuto 90 del último partido de la temporada. No pudo agrandar el sueño del ascenso para los del Llano del Beal, ya que no pasaron de la primera ronda de los play off, donde cayeron derrotados en el partido de vuelta ante el Coria.

Aun así, Checa ha conseguido méritos suficientes para consagrarse como un destacado entrenador. Por ello, el UCAM Murcia lo tenía en su radar y finalmente ha optado por él para liderar al equipo en la próxima temporada, en la que los universitarios volverán a pelear por el ascenso.

Las mejores imágenes del partido entre Deportiva Minera y el Lorca Deportiva / Iván Urquízar

El ascenso que se ha resistido durante estos últimos años. En el curso anterior, ya con Germán Crespo a los mandos, se quedó muy cerca, perdiendo en la final de los play off ante el Sabadell. En esta campaña, que recién terminó hace unas semanas, la realidad fue totalmente distinta. El equipo no solo no pudo lograr el ascenso, sino que ni entró en los play off, lo que se podría catalogar como un fracaso. El equipo no pudo mantener el liderato cuando lo tenía en su poder y después no fue capaz de superar al Águilas cuando el nuevo club de Primera RFEF pinchaba. La irregularidad de la plantilla, sumada a las últimas semanas, condenó al club a estar un año más en la Segunda Federación.

Checa, quien fue jugador del UCAM Murcia durante dos temporadas, siendo protagonista del histórico ascenso a Segunda División, llega para arreglar lo que se rompió con Germán Crespo. Una plantilla que estaba hecha para dominar acabó tirando partidos a la basura y quedándose fuera de los play off en la última jornada por no saber hacer las cosas en su momento. El nuevo técnico tendrá que saber lidiar con la presión y manejar la situación cuando peor se ponga.

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Después del final de los play off y con los ascensos repartidos, toca mirar al futuro. El UCAM Murcia ya tiene la pieza más crucial, el entrenador, la figura que dirigirá al equipo el próximo año. Ahora tocará estar a la espera de los movimientos que realiza el club para terminar de confeccionar una plantilla competitiva y con aspiraciones reales al ascenso directo.