La RFEF, decidida a eliminar el play off regional en Tercera RFEF

La Real Federación Española de Fútbol ha puesto sobre la mesa las cartas que definirán el futuro inmediato de las categorías más bajas del fútbol nacional. Las últimas reuniones de las comisiones de trabajo de Segunda y Tercera Federación han dejado un reguero de novedades que prometen alterar el orden competitivo, económico e institucional de los clubes. El cambio más radical, sin duda, se localiza en el barro de la Tercera Federación, donde el formato actual e promoción tiene las horas contadas.

Tercera Federación: Adiós al play off regional

La gran bomba informativa radica en la reestructuración de la fase de ascenso de Tercera Federación. El modelo de eliminatorias autonómicas en las dos primeras rondas (segundo contra quinto y tercero contra cuarto dentro del mismo grupo) desaparecerá por completo el próximo curso. La intención de la RFEF es firme: los play offs volverán a ser de ámbito nacional las tres eliminatorias con sorteo puro.

Es decir, el duelo que se vivirá este domingo a las 11:00 entre Imperial y Olímpico de Totana, encuadrado en una fase de ascenso regional, será el último que se jugará.

Aunque el diseño definitivo sigue en fase de estudio, el ente federativo baraja dos opciones para mitigar el impacto: aplicar criterios de proximidad geográfica en los cruces o, en su defecto, implementar una línea de ayudas económicas para los desplazamientos y así ayudar a los clubes. Lo que es seguro es que el camino hacia el ascenso volverá a como fue antes de la pandemia con eliminatorias a nivel nacional.

En lo que respecta a las fechas, el balón echará a rodar el 6 de septiembre, bajando el telón de la fase regular el 9 de mayo. La nueva e intensa promoción nacional se disputará entre el 16 de mayo y el 20 de junio.

Segunda Federación: Fechas confirmadas y un calendario asimétrico

Por su parte, la Segunda Federación ya conoce su hoja de ruta oficial. La competición mantendrá su formato de calendario asimétrico y se acoplará a las mismas fechas de inicio (6 de septiembre) y final de liga (9 de mayo) que la categoría inferior. No obstante, las eliminatorias por el ascenso se concentrarán en un margen más estrecho: del 16 de mayo al 6 de junio.

La composición de los cinco grupos se desvelará de forma definitiva el 24 de junio, dejando la publicación del calendario completo para el día 30 del mismo mes.

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