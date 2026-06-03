La renovación de Nil Jiménez, sobre la mesa del FC Cartagena

Al margen de las deudas que ocupan gran parte de la atención en la gestión del Fútbol Club Cartagena, el club sigue trabajando en la temporada siguiente. Buena señal. Aunque debe dinero la entidad cartagenera a Hacienda, a la Seguridad Social, a proveedores y a jugadores, en el conjunto albinegro se prepara el siguiente curso con total normalidad a la espera de resolver los asuntos económicos. El que más urge es el de los impagos a futbolistas de las dos últimas temporadas, ya que acarrea sanción deportiva si no se salda antes del 30 de junio. El descenso administrativo no se contempla, la confección de la plantilla sigue su curso y Nil Jiménez es uno de los objetivos.

Como ya adelantó esta redacción en abril, la idea del club cartagenero es mantener al grueso de su plantilla del curso recién terminado para la campaña que viene. Se mantenía la incógnita de la categoría en la que terminaría jugando el FC Cartagena ante la posibilidad de disputar el play off de ascenso, pero, una vez determinada, el plan quedó claro a finales de mayo. Mantener la estructura del equipo dando continuidad a los contratos vigentes y renovando a aquellos jugadores que se lo han merecido.

El cuadro portuario cuenta con nueve futbolistas de la temporada pasada. De ellos, cinco pertenecen a la línea defensiva: Dani Perejón, Marc Jurado, Rubén Serrano, Imanol Baz y Marco Carrascal. Una línea que tendrá esa continuidad buscada, pero que tiene desierta la banda izquierda.

Ahí aparece el nombre de Nil Jiménez. El lateral termina contrato el próximo 30 de junio, pero no hay dudas en el club cartagenero de que se ha ganado la renovación. Aunque comenzó el curso con muy poco protagonismo a las órdenes de Javi Rey, el de Barcelona creció mucho con Íñigo Vélez, quien también fue su entrenador en la Ponferradina en la 23-24. Su sorprendente irrupción en el once contra el Real Murcia, con gol incluido, marcó una línea ascendente con la que terminó la temporada.

Durante la primera vuelta del campeonato, Nil Jiménez disfrutó de sólo cinco titularidades, que aumentaron a nueve en la segunda vuelta a pesar de sufrir hasta tres periodos de baja por lesión. Eso es lo que ha limitado su protagonismo, pero esta circunstancia física no se ve en las oficinas del Cartagonova como un riesgo importante. En el club confían en que una buena preparación física y continuidad en el juego serán suficientes para mantener sano al lateral, que no es demasiado propenso a las lesiones.

En ese escenario, la figura de Íñigo Vélez es clave. Con el entrenador vitoriano ha tenido el lateral sus dos mejores temporadas de los últimos años en cuanto a minutos y desempeño: durante el tiempo que coincidieron en Ponferrada y estos últimos meses de competición en Cartagena. Queda claro que el técnico sabe extraer lo mejor del lateral y que el futbolista entiende lo que le pide su entrenador.

Al igual que la renovación de Íñigo Vélez está en el aire, la del futbolista se encuentra en el mismo punto. Aún no se ha sentado la dirección deportiva a hablar con el futbolista catalán para ofrecerle la renovación. No obstante, eso es lo que pretende Javier Hernández cuando llegue el momento oportuno. Es un tema que está sobre la mesa del director deportivo y que se atenderá a mediados del mes de junio.

Posible marcha

No conoce el club, por tanto, las intenciones del futbolista. Cabe la posibilidad y el riesgo de que Nil Jiménez entable conversación con otro equipo y termine marchándose. De hecho, el periodista Ángel García ha avanzado que el lateral tiene encima el interés de Sant Andreu de Barcelona, su ciudad natal, que acaba de ascender a Primera RFEF.

El equipo de Arribas esperará para negociar las renovaciones, al menos, hasta el término del play off de Primera RFEF, cuando se espera que el mercado comience a moverse. Lo que tienen claro en las oficinas del Cartagonova es que el lateral barcelonés ha cumplido con su cometido este año y es un jugador muy interesante para el proyecto del curso siguiente.

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La nueva plantilla de cara a la temporada 2026-27 será la primera confeccionada por Alejandro Arribas y Javier Hernández, ya que el equipo de la campaña recién acabada fue responsabilidad de Paco Belmonte y Manolo Breis. Con ambos fuera del club, este mercado estival medirá el conocimiento del terreno, el músculo económico real de la entidad albinegra y las aspiraciones que tiene el proyecto de Arribas.