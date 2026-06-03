El Real Murcia abre su nueva era: Pedro León asume la presidencia

La comparecencia sobre el anuncio de Pedro León como nuevo presidente del Real Murcia arrancó con una obligada nota de sensibilidad social. Felipe Moreno, hasta hoy presidente del club, inició su discurso mostrando su solidaridad con la localidad de Los Garres ante el grave incendio forestal que asola la zona. Acto seguido, el dirigente cordobés trazó una radiografía pormenorizada de sus tres años de gestión, combinando la autocrítica por los resultados deportivos con la firmeza en el plano financiero. Un balance centrado en este curso, pero quiso arrancar desde que cogió las riendas del club.

Felipe Moreno utilizó una metáfora de indudable calado clínico para ilustrar la evolución pyme del club: “Cogimos a un club en cuidados paliativos; en esta temporada el Real Murcia llega, por fin, a su punto de equilibrio”. En este sentido, el ya exmandatario presumió de saneamiento operativo inmediato: “No debemos nada a los proveedores de estos tres años”, si bien no ocultó el verdadero lastre que condiciona el crecimiento grana: “El mayor problema está en la deuda histórica. Nos encontramos, entre la deuda y el capital, hablando de unos 22 millones de euros, a los que se suman otros cuatro millones por los que estamos peleando judicialmente en concepto de intereses”.

Autocrítica y la Ciudad Deportiva

Respecto al plano deportivo, el empresario no escatimó en empatía hacia la grada: “Comparto la desilusión respecto a esta temporada. Estamos dolidos y comprendemos perfectamente el cabreo del murcianismo”. Una coyuntura que justifica su reubicación en el organigrama: “A partir de hoy dejo de ser el presidente para pasar a ser el consejero delegado. Las obras, la economía y el área jurídica van a ser mi día a día”.

Dentro del balance positivo, el mandatario ensalzó la salud de las bases, personificada en la gestión de Pedro Asensio: “El fútbol base va como un tiro. Han subido los dos equipos femeninos y casi todos los equipos de la factoría han ganado sus ligas”. Asimismo, desveló los planes de explotación comercial de Nueva Condomina: “Nos estamos planteando abrir el estadio hacia fuera con negocios, dinamizarlo para que podamos albergar desde un concierto hasta un torneo de tenis o una velada de boxeo”.

En cuanto a la eterna promesa de la Ciudad Deportiva, que fue presentada hace ya dos años, Felipe Moreno la calificó de “necesidad impepinable” y arrojó luz sobre los plazos administrativos: “Vamos a tener cuatro campos. No depende ya de nosotros; todo lo que nos han pedido lo hemos presentado y las instituciones nos han trasladado que nos darán la concesión próximamente”. Por último, Felipe Moreno cerró su intervención con un emocionado tributo institucional al alcalde de la ciudad, recientemente fallecido: “Ballesta es el mejor político que he conocido”.

Pedro León: Un paso natural tras la retirada

Apenas unos días después de anunciar que dejaba el césped de forma profesional, Pedro León es nombrado en su nuevo cargo y lo hace con ilusión. El ya nuevo presidente grana explicó el proceso de maduración de la oferta con naturalidad y transparencia: “Hace dos meses Felipe me contó su idea y le pedí que lo aparcáramos hasta el final de la temporada para no desviar la atención porque nos jugábamos la liga. Soy un hombre de club y he entendido que este era el momento de dar el paso”, explicó el muleño, subrayando el vertiginoso tránsito de la capitanía al palco.

Para el exjugador de Mula, asumir la máxima representación institucional del Real Murcia trasciende lo estrictamente profesional: “Es un honor estar aquí. He sido aficionado, canterano, futbolista y capitán de esta entidad”. Consciente de las suspicacias que puede levantar su inexperiencia corporativa, el nuevo mandatario delimitó con precisión su radio de acción y sus virtudes: “No voy a engañar a nadie: no entiendo de temas económicos ni jurídicos, para eso está Felipe Moreno. Yo soy un hombre de fútbol y esa va a ser mi labor”.

Felipe Moreno explica las razones para dejar la presidencia / Israel Sánchez

"No seré un presidente de despacho"

Una de las grandes incógnitas de la rueda de prensa radicaba en conocer el alcance ejecutivo real que tendrá Pedro León en el organigrama diario. El nuevo dirigente dejó claro que su rol estará muy alejado de la mera función ornamental o diplomática: “No voy a ser un presidente de despacho. Mi labor será estar en el día a día junto a Manolo Sánchez Breis en los entrenamientos y en todo lo relacionado con el primer equipo, ejerciendo también una función de embajador de la marca Reral Murcia, pero apretando a todos en la parcela deportiva, empezando por el utillero”, advirtió.

El presidente asumirá un rol de fiscalización interna y nexo de unión, aclarando además cómo actuará ante posibles crisis internas: “Si hay un conflicto puramente contractual, esa es labor de Breis que para eso es el director deportivo; pero si se trata de un asunto estrictamente disciplinario, que afecte a los valores del club, no tendré ningún tipo de problema en actuar a si considero que es lo mejor para la entidad”.

Confianza en Breis y Guilló

Pedro León no rehuyó el análisis de la crisis deportiva reciente y señaló la inestabilidad como el principal factor de erosión del pasado curso: “Creo que este año ha sido bastante malo, y el diagnóstico es claro: cuando se cambia tanto de director deportivo y de entrenador en un mismo año, es imposible encontrar una línea de regularidad”.

Pese al varapalo de la última campaña, el nuevo presidente quiso mandar un mensaje de absoluta sintonía con la propiedad y de respaldo total a la nueva estructura técnica: “El culpable de que yo esté aquí es Felipe Moreno; la comunicación y la confianza mutua son máximas”. Una complicidad que se extiende a los despachos deportivos y al banquillo: “Tengo plena confianza en Manolo Sánchez Breis. De hecho, me quedé muy tranquilo cuando me comunicó que el entrenador iba a ser Sergi Guilló”.

Finalmente, el muleño quiso acotar de forma estricta sus competencias para evitar bicefalias innecesarias en la confección del plantel: “No me voy a meter en absoluto en la confección de la plantilla; esa es responsabilidad exclusiva de Sánchez Breis. Lo que Felipe me ha pedido es estar cerca del primer equipo en el día a día. He tenido ya reuniones de trabajo con Breis y con Guilló, y debo decir que me gusta mucho lo que he oído de ambos. Hacer bien las cosas no te asegura el éxito, pero sí te acerca al mismo”, reconoció.

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En el asunto de la Ciudad Deportiva, que él mismo confirmó que es un problema el hecho de no tenerla todavía, sí que ha revelado que no se va a meter en ese asunto: “Pese a que actualmente no tenemos una Ciudad Deportiva propia, la comunicación con el Ayuntamiento es total para facilitar el trabajo diario. Los que empezaron esa labor deben seguir”. El mensaje de cierre fue claro: “Empezamos una etapa de máxima exigencia”, concluyó el nuevo presidente grana.