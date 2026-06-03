Primera RFEF: Liberto Beltrán, un ‘chico Guilló’ que está en la agenda del Real Murcia

«Con tipos como Liberto Beltrán, al fin del mundo». La frase pronunciada por Sergi Guilló el pasado mes de noviembre dice mucho de la confianza y la fe que tiene el ahora entrenador del Real Murcia en el extremo de Castellón, un entrenador del Real Murcia que estaría encantado de que el ex del UCAM Murcia fuera uno de sus soldados para la temporada 26-27. «Somos guerreros del entrenador», decía el propio Liberto al principio del pasado curso, cuando los resultados empezaban a poner en duda el cargo de Guilló en la entidad aragonesa.

Fue el 13 de junio de 2025 cuando el ahora técnico del Real Murcia firmaba por el Huesca. Solo un par de semanas después, el club del Alcoraz anunciaba la llegada del extremo Liberto Beltrán, uno de los futbolistas más importantes de la plantilla del Mérida con Sergi Guilló en el banquillo. Pero la relación entre ambos va más allá. Y es que la primera vez que coincidió el ilicitano con el que luego se convertiría en uno de sus guerreros fue en el Elche Ilicitano en la temporada 2014-2015. Justo cuando el ahora preparador grana afrontaba la recta final de su carrera, el atacante de Castellón intentaba tirar la puerta del fútbol semiprofesional, marcando aquel curso hasta 8 goles, lo que le permitió debutar con el primer equipo.

Y como todos los entrenadores quieren tener a su lado jugadores de su absoluta confianza, que sean el máximo apoyo en el campo cuando las cosas se compliquen, Sergi Guilló ha llegado al Real Murcia dispuesto a volver a reclutar a Liberto Beltrán a su lado. Pero no solo es la confianza, también son los números. Como se comprobó en el Mérida, el extremo saca su mejor versión de la mano del ilicitano. Y es que en su campaña en el club romano (2024-2025), el ex del UCAM Murcia sumó hasta 13 goles y repartiendo 6 asistencias, siendo fundamental en la clasificación del Mérida para el play off de ascenso a Segunda División. Nunca antes había logrado firmar el de Castellón unas cifras goleadoras tan sobresalientes.

No tendrá fácil el Real Murcia incorporar a Liberto Beltrán a su plantilla para el próximo curso. Y es que el atacante, con contrato en vigor en El Alcoraz hasta 2027, podría entrar en los planes del Huesca, después de que los azulgranas hayan descendido a Primera RFEF. El pasado mercado de invierno se rumoreó una posible salida del extremo, sin embargo, él mismo lo negó públicamente. «En ningún momento el Huesca me plantea la opción de salir en invierno», dijo.

Un perfil interesante

El interés del Real Murcia en Liberto Beltrán se ajusta perfectamente a las necesidades del club grana, y es que una de las asignaturas de Manuel Sánchez Breis será dotar al equipo de jugadores capaces de desbordar por banda, algo que ha faltado en los últimos cursos.

Y eso que se han hecho grandes apuestas, como ocurrió el pasado verano con Álvaro Bustos o como ocurrió en enero de 2025 con el fichaje invernal de Davo. Ni uno ni otro dieron el rendimiento esperado. Bustos, pese a llegar de marcar 10 goles con la Ponferradina, en este curso ya acabado en Nueva Condomina solo ha celebrado 3 tantos-.

Pasado en el UCAM Murcia

Si Liberto Beltrán acaba aterrizando en el Real Murcia, el atacante vivirá su segunda etapa en la Región de Murcia. Fue en enero de 2021 cuando el jugador de Castellón llegó cedido al UCAM Murcia procedente del Albacete. Después de jugar 16 partidos y marcar 2 goles en esa segunda vuelta con Salmerón en el banquillo, los universitarios lograron conseguir que el futbolista continuara ya en propiedad para la temporada 21-22.

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Después del UCAM formaría parte de la plantilla del Ceuta, para después marcharse al Tarazona. Fue en la 24-25 cuando Sergi Guilló le llamaba para incorporarle al proyecto del Mérida, consiguiendo sacar la mejor versión del futbolista. La buena conexión entre ambos hizo que el ahora técnico grana no dudara de apostar por él tras firmar el pasado verano por el Huesca. Sin embargo el proyecto no salió como se esperaba, y es que la propiedad del club apenas dio confianza al ilicitano, despidiéndolo en el mes de octubre.