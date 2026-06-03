ElPozo Murcia, ante un todo o nada en el tercer partido

Partido decisivo. No hay más opciones para acceder a las semifinales de los play off por el título de liga. ElPozo Murcia sabe que hoy puede seguir escribiendo la historia o ponerle punto y final a un cuento que parecía que iba a tener un final feliz. El tercer y último partido de los cuartos de final, entre ElPozo y Jaén, se disputa en el Palacio de los Deportes. El duelo se podrá seguir a través de LaLiga Plus, a partir de las 20:00 horas.

El cuadro murciano no pudo tirar de esa bola de partido con la que contaba en su visita al Olivo Arena. Pese a ponerse con el marcador a su favor con dos goles antes del primer cuarto de hora, no sirvió para frenar a Jaén. Los de Dani Rodríguez se hicieron fuertes en casa y, en el tiempo extra, Mati Rosa aprovechó dos errores y sentenció el segundo partido de la serie con dos goles.

ElPozo Murcia vuelve a tener su segunda bola de partido, pero su rival también tiene otra. Josan González tiene que ser tajante con los suyos y evitar que vuelvan a cometer errores. El propio técnico arriesgó con portero jugador en la prórroga y lo acabó pagando caro. En este tipo de partidos, cualquier error, por mínimo que sea, te puede acabar costando muy caro.

Los murcianos se tomaron el lunes de descanso, para descansar y recuperar las piernas para el tercer partido, pero ya el martes volvieron al trabajo. Preparar un tercer partido de play off no es solo la táctica y el sistema; también es tener la cabeza preparada para no venirse abajo cuando peor está el choque. Por eso, jugadores como Gadeia, Rafa Santos o Marcel, los más veteranos y que saben lo que es luchar y ganar títulos, deberán dar un paso al frente en este último partido.

No va a ser un partido sencillo, ni mucho menos. Jaén ya ha demostrado a lo largo del curso ser uno de los equipos más duros. Por ello, ha sido capaz de hacerse con los títulos de la Copa de España y la Copa del Rey, derrotando en las finales a equipos como Barça y Jimbee Cartagena. ElPozo Murcia tendrá que salir más fuerte que ellos y hacer del Palacio de los Deportes de Murcia una fortaleza infranqueable.

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Por la parte de Jaén Paraíso Interior, quiere seguir soñando con completar una temporada histórica, que ya lo está siendo con la conquista de dos títulos nacionales. Dani Rodríguez sabe gestionar muy bien partidos de este estilo y también sabe que es muy difícil hacerle daño a los murcianos en su casa, como ya pasó en el primer partido de esta serie. Tendrá que desplegar todo su arsenal si quiere salir de Murcia con el billete a las semifinales en su poder. n