El central Joan Rojas, segundo fichaje del Real Murcia

El Real Murcia anunció este miércoles el segundo fichaje de un jugador para la plantilla con la que afrontará la que será su quinta temporada consecutiva en Primera RFEF otra vez con el objetivo de ascender a Segunda División, el del defensa central Joan Rojas, quien llega procedente de la Agrupación Deportiva Alcorcón.

El día que el club hizo oficial el acceso del ex capitán Pedro León Sánchez a la presidencia también comunicó la contratación de Joan Rojas Castilla, futbolista nacido el 14 de enero de 2000 en la ciudad barcelonesa de Badalona -tiene 26 años-, de cara a la temporada 2026/2027.

El central zurdo catalán, que se une a una lista de incorporaciones que se inició con el lateral derecho alicantino Víctor Olmedo, viene de estar las dos últimas temporadas en Alcorcón, siendo una pieza clave del cuadro madrileño en Primera RFEF, tercera categoría nacional, en la que seguirá desarrollando su carrera a las órdenes de Sergi Guilló, fichado como entrenador.

Formado en La Masía, la cantera del Fútbol Club Barcelona, Rojas dio el salto al Club Deportivo Calahorra riojano en 2019 y más tarde al filial del Atlético de Madrid. Antes de recalar en Alcorcón, jugó en el Atlético Sanluqueño.

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Se trata de un zaguero de 1,85 metros de estatura con una buena salida de balón, un gran juego aéreo y que se desenvuelve con inteligencia e intuición en tareas defensivas, que este último curso disputó 33 encuentros y marcó un gol.