Barça-UCAM Murcia CB: dónde ver y a qué hora el segundo partido de cuartos de final

El UCAM Murcia CB, después de firmar su mejor temporada regular, necesita ganar este jueves el Barça en el Palau Blaugrana para forzar el tercer encuentro de la eliminatoria de cuartos de final, que se disputaría el sábado en el Palacio de los Deportes. Tras la derrota sufrida en el primer duelo de la serie, el conjunto murciano está contra las cuerdas. Pero como otras tantas veces ha hecho esta campaña tras sufrir una decepción, quiere levantarse para seguir con vida en la 2025-2026.

El entrenador del equipo de Murcia, Sito Alonso, aseguró tras la derrota encajada frente al Barça que «hubo momentos» en los que pareció que podían acercarse más «pero ellos estuvieron verdaderamente sólidos» y, ya pensando en el segundo envite de la serie, afirmó que deben «ir con ilusión y fe ciega para plantarle cara al Barça en su pista». «Las cosas nos podían salir mejor o peor, pero no me gustó la primera parte. Sin embargo, el tercer y el cuarto periodo fueron diferentes con una lucha capitaneada por Jonah Radebaugh y hubo momentos en los que pareció que podíamos acercarnos más, pero ellos estuvieron verdaderamente sólidos», comentó.

David DeJulius, del UCAM Murcia, durante el partido ante el Barça en el Palacio. / ACB Photo/JMCasares

Con la duda de Sant-Roos

El alero cubano Howard Sant-Roos se llevó la mayor parte de los golpes en el primer partido. En el segundo cuarto resbaló y se fue al banquillo cojeando. Y cuando regresó ya en el último, sufrió una caída que le provocó con un fuerte impacto en la cabeza. El veterano jugador es duda por ese tobillo maltrecho. No sufre rotura, pero sí fuertes dolores. En caso de que no pueda jugar, entrará en la convocatoria Rubén López de la Torre.

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A qué hora se juega y dónde verlo

El partido dará comienzo este jueves 4 de junio a las 19:00 horas y se podrá ver a través de DAZN y Movistar, ambas plataformas de pago, así como de Esport3.