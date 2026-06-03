El Águilas FC se va de vacaciones

Los festejos multitudinarios por el ascenso han terminado, aunque la plantilla del Águilas FC continúa celebrando el ascenso a Primera Federación. La última cita antes de marcharse de vacaciones ha sido en un restaurante junto a una de las playas aguileñas. A partir de ahora toca disfrutar de unas merecidas vacaciones y planificar la próxima campaña en el tercer piso del fútbol español. Planificación deportiva que le tocará por cuarto año consecutivo al lorquino Pedro Reverte, a quien la afición ya lo hizo aguileño con sus canticos en las celebraciones.

Reverte no tiene contrato para el próximo ejercicio, pero todo indica que no habrá problemas para que continúe en su oficina del Centenario El Rubial, en donde comenzará a planificar una plantilla con Adrián Hernández como patrón. “He estado encantado”, decía estos días el entrenador de Churra, predisposición que también estaba en sintonía con la del presidente Alfonso García. “A mí me gusta hablar con los entrenadores, y con Adrián se puede hablar y debatir opiniones". Quien seguro continuará con su cuerpo técnico, con 'su' Adrián Ruiz como segundo entrenador.

En cuanto a la plantilla hay jugadores como el capitán Mario Abenza que tienen contrato para el año que viene y quien después de tres campañas de blanquiazul se ha convertido en el primer aguileño en el campo, así los demostró en el balcón del ayuntamiento costero. “Esto es el Águilas FC y se merece un respeto”, dijo, jaleado por los centenares aficionados, tras completar una campaña en la que ha sido uno de los jugadores más destacados.

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Otro capítulo a mejorar son las instalaciones del Centenario El Rubial, que aunque el estadio reúne los requisitos que se piden para competir en Primera Federación, necesita algunas mejoras, como de aforo, porque las 3.000 localidades de sentados que tiene, ya en el tramo final de esta temporada se ha quedado corta, además de otras mejoras como aseos o zona de prensa. Unas mejoras en las que está trabajando tanto el club como el ayuntamiento, puesto que es municipal. “Llevamos con el club varios meses trabajando en las mejoras, pero la burocracia tiene sus tiempos, somos conscientes que hay que hacer las mejoras, hay que dotarlo al mismo del que va a competir”, indicaba el alcalde Cristóbal Casado.