El UCAM Murcia quiere dar rienda suelta a su locura ante el Barça

«Las cosas importantes se hacen bajo la dificultad máxima, y las cosas vulgares se hacen ante la facilidad, y yo prefiero las primeras», dice Sito Alonso, el entrenador del UCAM Murcia CB, el mejor equipo de la segunda vuelta en la Liga ACB. Y pese a eso, a haber sido el mejor y perder solo tres encuentros, le ha tocado el camino más pedregoso en los play off por el título. Nunca lo ha tenido fácil este club en sus cuarenta años de vida, y esta temporada tampoco va a ser diferente. El reto es llegar a la final por segunda vez en tres temporadas, pero para ello, el ambicioso equipo universitario, tendrá que eliminar primero al Barça, frente al que hoy inicia la eliminatoria de cuartos de final al mejor de tres (19:00 horas, DAZN) en el Palacio de los Deportes, y después al Real Madrid o al Tenerife. Por tanto, el más difícil todavía.

«La locura la tenemos instalada en la cabeza y no la vendemos», asegura un entrenador que ha logrado cambiar muchas cosas en los años que lleva en el banquillo. La más importante es que, salvo unos pocos aficionados, el público de una tierra con muchos azulgranas y madridistas, acude al Palacio a animar a los suyos. Y eso quiere que se mantenga en el play off, aunque enfrente esté el Barça, el Madrid o quien sea. El surrealismo, o lo que es lo mismo, pensar en grande pese a ser pequeño, se ha instalado en el club de baloncesto y su entorno. «No sé si ganaremos o no, pero la locura no nos la va a quitar nadie de la cabeza. Eso no depende de ganar o perder, depende de otras cosas que las tenemos y muchas veces no se pueden comprar con dinero», recalcó.

Toni Nakic, celebrando la canasta ganadora en el UCAM Murcia-Barça de esta temporada en el palacio de los Deportes / ISRAEL SANCHEZ

Para tener opciones de vencer en un play off al Barça, que ha ganado seis de sus últimos partidos de ACB pero que llega con la herida abierta por el Valencia el pasado domingo, es importante que la plantilla mantenga el hambre que ha demostrado durante todo el curso. «El gen competitivo es lo único que pedimos aquí a los jugadores y es lo único que nos sentimos verdaderamente orgullosos de mostrar, que es esa identidad», puntualizó Sito Alonso, quien asegura que el conjunto azulgrana, pese a anunciar la semana pasada su entrenador que no continuará, «no está en descomposión. Quien dice eso no conoce de verdad a los jugadores ni al entrenador de ese equipo».

Además, el técnico azulgrana, quien no dudó en calificar la actuación de su plantilla ante el Valencia como de «ridícula», ha recuperado a jugadores que han estado lesionados, como Will Clyburn y Tomas Satoransky. El primero, que jugó 14:23 minutos el domingo, ha estado ausente por unos problemas cardíacos, y el segundo, que estuvo en pista 22:27, por molestias en la espalda. Por tanto, plantilla al completo, como le pasa al UCAM Murcia, que recupera a Sander Raieste, en el momento más decisivo de la temporada.

Dolores, pero diferentes

Después de mostrar Sito Alonso su ‘malestar’ por jugarse un partido decisivo ya terminada la fase regular, el entrenador del UCAM Murcia se mostró dolido porque quería acabar la liga en la segunda plaza. Pero esa derrota del Barça ante el Valencia le mandó al cuarto puesto final. «Nosotros hemos hecho un trabajo suficientemente bueno durante el año para quedar por delante de todos los equipos excepto del Real Madrid, y ese era el objetivo nuestro. Pero no pasa nada, lo intentaremos otros años», dijo el preparador.

Sito Alonso, durante un entrenamiento de esta temporada. / Germán Caballero

También en el bando azulgrana están dolidos, pero allí es por una circunstancia totalmente diferente. La afición explotó después de la fea derrota contra el Valencia. Pañuelos blancos y pitos contra Juan Carlos Navarro y los jugadores tras «un ridículo sin excusas», dijo Xavi Pascual, quien no puso paños calientes. Horas después, el club eligió a Shenguelia, el único que fue aplaudido el pasado domingo, para tratar de cambiar la mentalidad de un público catalán hastiado: «Sabemos que nos vamos a enfrentar a un equipo muy físico, juegan en casa y lo hacen con mucha confianza. Ya lo han demostrado muchas veces, no solo contra nosotros. Es un conjunto muy luchador y puede ganar a cualquiera. Nosotros tenemos que ir a tope para sacar el primer partido y tener ventaja», dijo el georgiano, quien no olvida que el UCAM ganó los dos encuentros de la temporada regular a los azulgranas, que, sin embargo, sí que derrotaron a los universitarios en el único duelo en terreno neutral, en los cuartos de final de la Copa del Rey de Valencia. Ahora, otra vez en unos cuartos de final, ambos equipos se ven las caras, pero en una eliminatoria a tres partidos y con el factor cancha a favor del UCAM Murcia.

DeJulius, el primer jugador en la historia del club en el quinteto ideal de la liga

La sobresaliente temporada que ha realizado David DeJulius con el UCAM Murcia CB ha tenido recompensa. El base ha sido incluido en el quinteto ideal de la Liga ACB como mejor base, un premio muy merecido para un director de juego que llegó el pasado verano al conjunto universitario y que se ha convertido en el primer jugador en la historia del club que lo ha conseguido en la competición española. Sí que hay un precedente en la Basketball Champions League con el ala pívot Ovie Soko, que estuvo en el mejor equipo en 2018.

DeJulius y Timothé Luwawu-Cabarrot, los rivales por ser el máximo anotador de la ACB esta temporada / Juan Carlos Caval/ACB Photo

El exjugador del Maccabi de Tel Aviv ha concluido el campeonato regular con estadísticas espectaculares, con 17,8 puntos, 1,7 rebotes, 4,3 asistencias, 0,8 recuperaciones y 16,6 de valoración en 25:14 por encuentro. Ha sido el segundo anotador de la categoría por detrás del baskonista Timothé Luwawu-Cabarrot, francés que ha promediado 18,7 y que también está en el quinteto ideal junto a Jean Montero (Valencia Basket), Mario Hezonja (Real Madrid) y Luka Bozic (Granada). El estadounidense del UCAM ha superado en tres ocasiones esta campaña los 30 puntos, y en 14 de los 34 encuentros, un 41%, ha anotado 20 o más. También ha estado en dos ocasiones en dobles dígitos en pases de canasta, siendo su récord de 12 ante el Madrid.

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«Me alegro muchísimo por él y por los compañeros. Se ha ganado el respeto del vestuario por su humildad y trabajo. Yo he tenido otros jugadores aquí que han tirado ese tipo de lanzamientos durante los partidos que no sabían ganarse el respeto de la plantilla, y eso suponía un problema. Él se lo ha ganado y creo que ha sido por su humildad y su trabajo. Jugadores que metan canastas pegamos una patada y salen 200, pero si buscamos jugadores que también pasen, salen 30. Y ya si son capaces de defender, salen dos, porque al jugador que anota le cuesta mucho defender. Si eres capaz de hacer las tres cosas, eres un jugador de nivel y el equipo te respeta», valoró Sito Alonso sobre la temporada de David DeJulius, a quien han situado durante la campaña en la órbita de equipos de primer nivel, pero que solo tiene en estos momentos compromiso para el curso que viene con el UCAM Murcia.