Real Murcia: Pedro León, ante el sillón que nadie quería ocupar

Lleva el sillón de presidente del Real Murcia maldito desde hace una década. Tras el fallecimiento de Jesús Samper, nadie ha sido capaz de mantenerse más de dos años en el cargo. Pero a eso se une que en los últimos tres años nadie quiere ocupar ese cargo. Llama la atención que hasta el propio Felipe Moreno, máximo accionista de la entidad, lleva desde marzo de 2023 repudiando que le denominen así.

Ya a su llegada a Nueva Condomina intentó convencer a Agustín Ramos para que siguiera ejerciendo esa figura, aunque solo de forma institucional, sin ningún poder ejecutivo. De hecho, nada más tomar el control del club grana, el cordobés se encargó de modificar los estatutos para evitar que el presidente tuviera que formar parte del consejo de administración, algo establecido hasta ese momento.

No acabó de convencer a Agustín Ramos eso de ser un ‘presidente de paja’, llevándole a rechazar la oferta, una oferta que en octubre de 2024 Felipe Moreno trasladaba a José María Albarracín, aunque la respuesta del exmandatario de la CROEM tampoco fue positiva. Y a la misma vez que Albarracín decía ‘no’, María del Mar Carrillo, la única que había aceptado asumir el cargo institucional, apareciendo en todos los medios como la primera mujer en presidir el Real Murcia, daba un paso al lado limitándose a representar solamente a la cantera y a la sección femenina.

El miércoles, el anuncio

Pero a partir de esta semana, ese sillón de presidente del Real Murcia que nadie quería ocupar desde la llegada de Felipe Moreno, por fin tendrá un dueño. Aunque la noticia ya se conoce desde hace algunos meses, será este miércoles cuando se espera que se haga oficial el nombramiento de Pedro León en una comparecencia ante los medios anunciada en el día ayer. «En este acto participarán diferentes responsables y miembros del consejo de administración de la entidad, que abordarán y analizarán la situación del club desde una perspectiva global, poniendo en valor el pasado, presente y futuro del Real Murcia CF», indica la nota emitida por los granas. Aunque en ningún momento se habla del nombramiento de Pedro León como presidente, todo parece indicar que es el día elegido para la puesta de largo del muleño en sus nuevas tareas.

¿Plenos poderes?

Será en esa rueda de prensa cuando se hable por primera vez del acuerdo alcanzado entre el máximo accionista y el muleño y cuál será el poder real del que hasta hace solo unos días era capitán de la plantilla murcianista.

Teniendo en cuenta que Felipe Moreno no ha dudado en explicar en los últimos tiempos que quiere dar un paso al lado, limitando su exposición después de unas temporadas en las que ha cometido más fallos que aciertos, todo parece indicar que Pedro León sí será un presidente como funciones ejecutivas, todo lo contrario a lo que quería el cordobés cuando le ofreció el cargo tanto a Agustín Ramos como a José María Albarracín o como cuando nombró a María del Mar Carrillo.

Pero para que esa intención de verdad sea creíble, además de la rueda de prensa de esta semana, en la que se anuncien el nuevo cargo del muleño, en la siguiente Junta de Accionistas se deberá proponer al ya exfutbolista como consejero del club, ocupando, por ejemplo, el cargo dejado hace unos meses por Antonio Pedreño. Si se da esa situación, Pedro León pasaría a encabezar el consejo de administración como presidente, quedando Felipe Moreno como consejero delegado, el puesto que siempre ha querido ocupar desde que llegara a Nueva Condomina en 2023.

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Incluso, teniendo en cuenta que Pedro León va a estar en el día a día del club, lo normal es que el murciano también tenga cierta opinión a la hora de la toma de decisiones deportivas, colaborando en este caso con Manuel Sánchez Breis. Algunas informaciones hablan de que el de Mula ya ha participado activamente en el nombramiento de Sergi Guilló como entrenador del Real Murcia. Hay que recordar que Pedro León coincidió con el ilicitano en el inicio de su segunda etapa como grana, cuando la plantilla que acababa de ascender a Primera RFEF estaba dirigida por Mario Simón con Guilló como segundo.