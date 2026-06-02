Playoff Liga Endesa: UCAM Murcia - Barça, en directo

En directo: UCAM Murcia - Barça (19.00 horas, DAZN)

Primer cuarto

Apostó Xavi Pascual de inicio por los centímetros de Fall para ganarle la partida a Cacok en la pintura, pero ni con esas pudo sorprender el Barça a un UCAM Murcia intratable en defensa durante los primeros minutos. La concentración atrás de los universitarios fue máxima, destacando un Toni Nakic que supo parar a Shengelia hasta en tres acciones consecutivas. Radebaugh, desde el tiro libre, abrió el marcador para los de Sito Alonso, a los que tan solo le faltaba coger el tono en ataque tras un triple de Punter (2-3). No había dudas en el quinteto del UCAM de que iba a ser así, y llegó con el primer triple de Raieste y una acción a la contra de Cacok que sacó el adicional (8-5).

El alero estonio hizo mucho daño durante estos cinco minutos en los dos extremos de la pista, aunque el Barça supo reaccionar a este primer zarpazo de los locales (12-11). Cacok continuó añadiendo puntos a su casillero con Vesely de pareja de baile, y las rotaciones de Sito Alonso llegaron de una tacada con la entrada de Cate, Forrest, Hands y Martin a dos minutos y medio para cerrar el cuarto (14-11). Fue entonces cuando Juani Marcos quiso implantar una velocidad más al juego del Barça y llegó un parcial de 0-5 con el que se cerró este primer capítulo (14-16).

Segundo cuarto

Le faltaba encontrar la chispa desde el lanzamiento exterior a un UCAM que acabó el primer cuarto con tan solo un triple convertido, y tampoco llegó en el inicio del segundo tramo del encuentro. Lo intentó Forrest sin suerte en las primeras posesiones, pero fue una antideportiva de Brizuela lo que hizo carburar a los universitarios. Especialmente a un Howard Sant-Roos que transformó la acción en cinco puntos tras levantar al Palacio con un triple (21-19). Sin embargo, a partir de ahí el partido se descontroló para los de Sito Alonso, sin acierto ni fluidez en ataque y con un Barça sacando petróleo en todas sus posesiones con Satoransky, Vesely y Cale, por lo que el técnico tuvo que pararlo (21-25). Con Brizuela imparable, los azulgranas ampliaron su colchón pese a la vuelta a pista de DeJulius, aunque Sito Alonso tuvo que realizar más movimientos. Regresaron también Raieste y Radebaugh, pero el UCAM se quedaba sin Sant-Roos por un mal gesto en su tobillo derecho cuando intentaba entrar a canasta (21-32).

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Fue entonces cuando el Palacio, en vez de bajar los brazos, se levantó de nuevo ante la reacción de un UCAM que consiguió dar señales de vida con un triple de DeJulius y una acción en la que Martin sacó el adicional para acercarse de nuevo (27-32). Pero es que Brizuela, con 13 de los 21 puntos que llevaba el Barça en este cuarto, castigó cada error defensivo y Sito Alonso tuvo que volver a pararlo a tres minutos para el descanso (27-37). De poco sirvió. Y es que los universitarios perdieron la posesión en la primera jugada y el escolta continuó firmando un cuarto histórico (27-44). El parcial era de 0-12 para los azulgranas hasta que Martin cortó la sangría, pero para entonces el UCAM tenía la cabeza en otro sitio y apenas tenía tiempo para volver a reecontrarse, por lo que llegó al descanso con 16 puntos de desventaja (30-46).