Patinaje
El patinador torreño Pablo González irá con la selección española al Europeo juvenil
El deportista murciano acudirá a un preparatorio entre el 20 y el 21 junio
L.O.
El joven patinador torreño Pablo González competirá con la selección española juvenil de patinaje de velocidad en el Europeo que se disputará en Cardano al Campo (Italia) del 19 al 26 de julio.
A pesar de su corta edad Pablo ya cuenta con un amplio palmarés deportivo, entre ellas cuatro campeonatos de España este año: dos títulos logrados en el campeonato de España de patinaje de velocidad indoor disputado el pasado marzo en La Nucía (Alicante) y otros dos este pasado fin de semana en la competición en pista celebrada en Amaya (Pamplona).
El torreño, integrante del club M-Urban de Murcia, es por ahora el único murciano convocado en esta cita por el seleccionador Garikoitz Lerga. González acudirá a un preparatorio los próximos 20 y 21 de junio en Pamplona, donde también como estará como seleccionable otro murciano, Álvaro Picazo, aún con posibilidades de ser llamado también al Europeo.
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