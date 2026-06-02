El UCAM Murcia se queda muy lejos del Barça en el primer asalto del play off

Desconocido y desacertado. El UCAM Murcia CB escogió el peor día posible para mostrar su peor versión de la temporada en el Palacio de los Deportes al ceder el primer punto de los cuartos de final de la Liga Endesa ante el Barça (68-91). Los azulgranas rompieron el partido en el segundo cuarto, con un Darío Brizuela excelso, al anotar 16 puntos en este periodo, y que finalmente fueron decisivos al no poder remontar esa distancia el cuadro murciano en la segunda parte del encuentro.

Por tanto, el UCAM Murcia deberá recurrir a una machada si quiere seguir con vida en las eliminatorias por el título de la Liga Endesa. De sobra es conocido de que este equipo se crece cuanto más difícil se vuelve la situación, y a ese carácter deberá recurrir este jueves (19.00 horas, DAZN). Porque debe imponerse en el Palau Blaugrana, un escenario que tan solo ha conquistado dos veces en sus 40 años de historia, esta misma temporada y también en 2017, para volver a traer la eliminatoria a Murcia el próximo sábado y jugarse el billete definitivo a semifinales ante su afición.

Unos aficionados que no habían visto caer a su equipo durante casi medio año. En un 2026 que hasta el propio Barça cayó derrotado ante los universitarios en la fase regular de la ACB a principios de febrero. Sin embargo, lo ocurrido este martes en el Palacio fue un guion bien distinto. Si bien el UCAM arrancó con buenas sensaciones, concentrado en defensa y escogiendo sus mejores opciones en ataque, en el segundo cuarto todo se vino abajo.

Darío Brizuela, con 16 puntos en diez minutos, desequilibró la balanza e hizo saltar por los aires todo los planes. Un equipo universitario desconocido, sin la capacidad de respuesta y competitividad mostrada durante el resto del año y sin los puntos de varios de sus jugadores importantes para tratar de voltear la situación.

David DeJulius, del UCAM Murcia, durante el partido ante el Barça en el Palacio. / ACB Photo/JMCasares

Y es que tan solo Kelan Martin (12), Radebaugh y Raieste (10) alcanzaron los dobles dígitos en un partido en el que se echó en falta la fluidez y electricidad característica del juego ofensivo universitario. Los tres pívots del UCAM tan solo pudieron sumar 13 puntos, nueve de Cacok y cuatro de Cate, así como una línea exterior sin la anotación de Forrest (2), Hands (1) o DeJulius (8).

Fruto de ello es el 6/28 desde el triple (21,4%) y el mermado 41,7% en los lanzamientos de dos puntos, con los que el UCAM apenas pudo inquietar a un Barça que se mantuvo férreo y sólido durante todos los intentos universitarios por voltear el guion.

Los de Xavi Pascual mostraron tener la situación controlada en todo momento, y así fue. Porque tras su derrota el pasado domingo ante el Valencia Basket en el Roig Arena, lo que le hizo perder el factor cancha y medirse al UCAM, el Barça se rehizo en tiempo récord para ganar el partido con una solvencia que hacía tiempo que no mostraba en la capital del Segura.

Un arranque de libro

Apostó Xavi Pascual de inicio por los centímetros de Fall para ganarle la partida a Cacok en la pintura, pero ni con esas pudo sorprender el Barça a un UCAM Murcia intratable en defensa durante los primeros minutos. La concentración atrás de los universitarios fue máxima, destacando un Toni Nakic que supo parar a Shengelia hasta en tres acciones consecutivas. Radebaugh, desde el tiro libre, abrió el marcador para los de Sito Alonso, a los que tan solo le faltaba coger el tono en ataque tras un triple de Punter (2-3). No había dudas en el quinteto del UCAM de que iba a ser así, y llegó con el primer triple de Raieste y una acción a la contra de Cacok que sacó el adicional (8-5).

El alero estonio hizo mucho daño durante estos cinco minutos en los dos extremos de la pista, aunque el Barça supo reaccionar a este primer zarpazo de los locales (12-11). Cacok continuó añadiendo puntos a su casillero con Vesely de pareja de baile, y las rotaciones de Sito Alonso llegaron de una tacada con la entrada de Cate, Forrest, Hands y Martin a dos minutos y medio para cerrar el cuarto (14-11). Fue entonces cuando Juani Marcos quiso implantar una velocidad más al juego del Barça y llegó un parcial de 0-5 con el que se cerró este primer capítulo (14-16).

Howard Sant-Roos, del UCAM Murcia, durante un momento del partido ante el Barça. / ACB Photo/JMCasares

Brizuela, imparable

Le faltaba encontrar la chispa desde el lanzamiento exterior a un UCAM que acabó el primer cuarto con tan solo un triple convertido, y tampoco llegó en el inicio del segundo tramo del encuentro. Lo intentó Forrest sin suerte en las primeras posesiones, pero fue una antideportiva de Brizuela lo que hizo carburar a los universitarios. Especialmente a un Howard Sant-Roos que transformó la acción en cinco puntos tras levantar al Palacio con un triple (21-19). Sin embargo, a partir de ahí el partido se descontroló para los de Sito Alonso, sin acierto ni fluidez en ataque y con un Barça sacando petróleo en todas sus posesiones con Satoransky, Vesely y Cale, por lo que el técnico tuvo que pararlo (21-25). Con Brizuela imparable, los azulgranas ampliaron su colchón pese a la vuelta a pista de DeJulius, aunque Sito Alonso tuvo que realizar más movimientos. Regresaron también Raieste y Radebaugh, pero el UCAM se quedaba sin Sant-Roos por un mal gesto en su tobillo derecho cuando intentaba entrar a canasta (21-32).

Fue entonces cuando el Palacio, en vez de bajar los brazos, se levantó de nuevo ante la reacción de un UCAM que consiguió dar señales de vida con un triple de DeJulius y una acción en la que Martin sacó el adicional para acercarse de nuevo (27-32). Pero es que Brizuela, con 13 de los 21 puntos que llevaba el Barça en este cuarto, castigó cada error defensivo y Sito Alonso tuvo que volver a pararlo a tres minutos para el descanso (27-37). De poco sirvió. Y es que los universitarios perdieron la posesión en la primera jugada y el escolta continuó firmando un cuarto histórico (27-44). El parcial era de 0-12 para los azulgranas hasta que Martin cortó la sangría, pero para entonces el UCAM tenía la cabeza en otro sitio y apenas tenía tiempo para volver a reecontrarse, por lo que llegó al descanso con 16 puntos de desventaja (30-46).

Sin el cambio que se buscaba

Necesitaba voltear el guion el conjunto universitario y trató de hacerlo con su salida en la segunda mitad, sin embargo, no sirvió para recortarle terreno a los azulgranas (33-50). Despertó el UCAM con un triple de Radebaugh, pero fue castigado en la siguietne acción con una técnica a Sito Alonso por reclamar pasos en una jugada anterior de Shengelia. Reaccionó de la mejor manera posible, tanto el equipo como un Palacio encendido, por algunas decisiones rigurosas (36-52). Necesitaba salir a flote el UCAM entre estas aguas removidas, pero tampoco pudo aprovechar del todo sus visitas al tiro libre con una técnica señalada sobre Punter instantes después (38-52).

De hecho, Radebaugh volvió a tener la oportunidad tras atrapar un rebote ofensivo, pero la distancia era de 18 puntos una vez alcanzado el ecuador de este tercer cuarto (39-57). De hecho, el Barça llegó a lograr la veintena segundos después (41-61), antes de un triple de Raieste nada más regresar a pista. Quiso dar señales de vida el UCAM con un parcial de 5-0, con los puntos de Cacok y un triple de Martin, que provocó el tiempo muerto de Pascual (50-64). Los universitarios tenían mucho que decir, tras encadenar varias defensas exitosas, y logrando tener más opciones para anotar, especialmente en las manos de un Hands que no estuvo acertado (52-66).

Kelan Martin, del UCAM Murcia, celebrando una acción durante el partido ante el Barça. / ACB Photo/J. Bernal

Sito Alonso agota todas las opciones

Sito Alonso apostó por todo su arsenal ofensivo en el inicio del último cuarto para agotar todas sus opciones y buscar el giro radical que necesitaba el UCAM a falta de diez minutos. Saltó el equipo universitario con Forrest y DeJulius en su quinteto juntos, junto a Martin, Raieste y Cacok, pero no aparecía la chispa que necesitaba para cambiar las cosas (52-72). Tan solo le quedaba la bala de Diagne al técnico, y también recurrió a ella para este último tramo. Sin suerte. Porque nada diferente ocurrió. El Barça continuó obteniendo puntos de sus ataques y jugando cada posesión con mayor comodidad ante un UCAM desacertado en ataque, lo que empezaba a ser una losa cada vez más pesada para no bajar los brazos (54-78). De hecho, los universitarios volvieron a perder a Sant-Roos por un golpe en el rostro tras una falta de Satoransky y a cinco minutos para el final continuaban alejados en el marcador (58-82).

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Los de Sito Alonso, a pesar de que el ritmo del partido fue más bajo a partir de ahí, trataron de rebajar la distancia por todos los medios posibles, pero no fueron capaces de reencontrarse con su fluidez en ningún momento ante un Barça que le bastó con saber gestionar su renta hasta el tramo final para llevarse el primer punto de la eliminatoria y tener la opción de cerrarla este jueves en el Palau Blaugrana (68-91).