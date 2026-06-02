Fortuna estrena en Puerto Frío un monolito en honor a Valverde

El ayuntamiento de Fortuna rindió un emotivo homenaje a Alejandro Valverde, una de las leyendas del deporte español, con la inauguración en Puerto Frío de un monolito en su honor, un acto que se llevó a cabo con motivo del Fortuna Vital Fest. El reconocimiento reunió a autoridades, entre las que se encontraba la alcaldesa del municipio, Catalina Herrero, representantes del deporte regional, clubes ciclistas, aficionados y numerosos vecinos. El espacio se convierte así en un nuevo punto de referencia para todos los aficionados al ciclismo en honor al actual seleccionador nacional, que fue campeón del mundo en 2018. El monolito es la figura de un ciclista escalando una montaña con el arcoíris en su peana principal.

Amigos de Alejandro Valverde y cicloturistas en la inauguración del monolito / L.O.