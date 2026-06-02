ElPozo Murcia: qué día y a qué hora juega el decisivo tercer partido de cuartos de final

ElPozo Murcia es el único equipo de la Región que sigue con vida en los play off por el título de Primera División tras la eliminación del Jimbee Cartagena, el vigente campeón. El conjunto murciano se jugará mañana miércoles (20:00 horas, LaLiga+) el pase a las semifinales. Los de Josan González, tras ganar el primer partido, perdieron la oportunidad de no tener que volver al Palacio de los Deportes al caer en la prórroga del segundo en la pista del Jaén Paraíso Interior. Ahora la eliminatoria se decidirá en un solo choque y con toda la presión para los locales, que fueron segundos en la temporada regular. El precio de las entradas en venta anticipada a través de la web es de 10 euros para los adultos y 5 para los niños. En taquilla, el mismo día del encuentro, será de 15 euros. Los abonados tienen incluido este partido en su carné de toda la temporada.

Las imágenes del ElPozo Murcia - Jaén / Juan Carlos Caval

Las semifinales darán comienzo el fin de semana, con un duelo para los murcianos, en caso de superar el Jaén, ante el Manzanares o el Illes Balears Palma. El conjunto de Palma, que cayó en el primer encuentro en casa, igualó la eliminatoria ayer a domicilio al imponerse por 3-4 en el pabellón Virgen de la Cabeza, por lo que también se tendrá que disputar un tercer encuentro. Las semifinales arrancarán el fin de semana, con ElPozo, en caso de pasar, jugando en casa previsiblemente el domingo.