La delantera del FC Cartagena, otro reto para la ‘era Arribas’

Mientras el FC Cartagena pone cerco a sus problemas económicos, las obligaciones deportivas siguen acercándose por el horizonte. La prioridad está puesta en asegurar la viabilidad del club a futuro, comenzando por la próxima temporada, pero el mensaje de tranquilidad que se desliza desde la entidad albinegra abre paso al trabajo en la parcela deportiva. Superados los obstáculos que limitan al cuadro portuario, la delantera debe copar la atención de la directiva después de varios años sin acierto en esta zona del campo.

Aprovechando que la del siguiente curso será la primera plantilla de la ‘era Arribas’ desde cero, los directivos quieren zanjar problemas que viene arrastrando el equipo en ciertas parcelas. El centro del campo, así como la defensa o la portería, casi siempre ha estado a la altura durante la anterior gestión con nombres destacados como Pablo de Blasis, Yann Bodiger, Datkovic o Marc Martínez, pero el ataque ha sufrido altibajos. Picos goleadores mezclados con importantes sequías.

Tiempos mejores

Hace años que no se ve en el Cartagonova un equipo ofensivamente dominante. No se ve desde que Rubén Castro campaba a sus anchas a las órdenes de Luis Carrión. Entonces, los extremos se convertían en una factoría de asistencias y el punta canario ajusticiaba porteros. Elady Zorrilla, Álex Gallar o Mohammed Dauda hacían las delicias del público. Incluso un Alfredo Ortuño más joven aprovechaba el esquema para golear con garantía. Una época dorada que quedó atrás y que dio paso a la oscuridad.

Quizás de aquellos barros -las plantillas sobredimensionadas- estos lodos. Asfixiado por las deudas, el FC Cartagena no ha vuelto a tener una plantilla dominadora en ningún aspecto, pero la delantera se ha expuesto como la peor línea en los últimos años. Fue el cuarto equipo menos goleador de la temporada 23-24 en Segunda con 37 tantos en 42 jornadas. Empeoró al año siguiente con 33 goles en toda la temporada. Sólo el Racing de Ferrol fue peor. Esta temporada, ya en Primera RFEF, no ha mejorado el asunto.

El equipo ha peleado hasta el final por acceder al play off de ascenso, pero uno de los motivos por lo que no lo ha conseguido ha sido el apartado ofensivo. Sólo ha firmado 37 goles a favor en 38 jornadas, una cifra muy deficiente en comparación con el resto de contrincantes de la zona alta. Muy lejos de los 64 del Atlético Madrileño; los 57 del Eldense; los 55 del Europa; o los 54 del Villarreal B.

Objetivo de mercado

Tiene la oportunidad el Cartagena, con Javier Hernández a la cabeza de las operaciones de mercado, de corregir este déficit que dura demasiados años. Con una plantilla heredada, la nueva directiva parcheó el problema con Yanis Rahmani, quien terminó como máximo goleador del equipo con 6 tantos igualado con Chiki. Sin dinero, no pudo firmar más gol. Ahora, con una confección desde cero en la zona de ataque, la grada del Cartagonova espera talento y goles.

El ataque albinegro, que cuenta ahora mismo con Benito Ramírez y Ander Martín, podría quedar totalmente desierto si estos dos jugadores abandonan la disciplina cartagenera en verano. Ninguno ha dado el nivel esperado y están en la lista de posibles salidas que abran la puerta a otros futbolistas más aprovechables. Alfredo Ortuño, en el ocaso de su carrera, disputó esta última temporada debido a la reestructuración de su contrato que permitió al club dividir su salario en más años. Fue casi inoperante. Chiki, que termina contrato, tampoco ha marcado diferencias notables.

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Convencer a los mejores de este curso, Rahmani y Luismi, está en manos de Javier Hernández. El gol es caro. Pero más caro es un equipo estancado en Primera RFEF con la enorme deuda del Cartagena. Invertir o morir. Así pinta el horizonte del Cartagena para las próximas temporadas.