Baloncesto
La alemana Emily Bessoir es el segundo fichaje del Hozono Jairis
La jugadora internacional, que llega procedente del Bilbao, se suma a la incorporación de la canadiense Sami Hill
EFE
El Hozono Global Jairis Alcantarilla, equipo de la Liga Femenina Endesa de baloncesto, sigue dando pasos en la confección de la plantilla con la que afrontará su quinta temporada consecutiva en la máxima categoría nacional y, tras haber anunciado el fichaje de la base canadiense Sami Hill, hizo lo propio con el de la alero y ala pívot alemana Emily Bessoir, quien llega procedente del Lointek Gernika Bizkaia.
Emily Bessoir, de 1,92 metros, continuará en la LF Endesa pero cambiando Bilbao por Murcia. La internacional germana viene de firmar una buena campaña en el Lointek Gernika, en el que promedió 11,1 puntos, 6,5 rebotes, 1,5 asistencias y 12 créditos de valoración por encuentro.
Bessoir es una jugadora versátil, que alterna las posiciones de alero y ala pívot, con habilidad para abrir la pista con su lanzamiento exterior y la capacidad que tiene para correr la cancha. Además, aporta en diferentes aspectos del juego tanto en defensa como en ataque y su presencia le vendrá bien a la plantilla dirigida por Bernat Canut.
La nueva integrante del Jairis pasa por ser una de las jugadoras con más proyección del baloncesto europeo y, tras estar en el TS Jahn de Múnich, dio el salto a Estados Unidos para seguir con su formación en la prestigiosa Universidad de UCLA, en la que destacó desde su temporada de debut en la Liga NCAA. De hecho, fue incluida en el mejor quinteto joven de su conferencia.
En sus años de baloncesto tuvo que superar dos lesiones graves de rodilla para convertirse en una habitual en la selección de su país, primero en las categorías inferiores y de un tiempo a esta parte también en la absoluta.
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