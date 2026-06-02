Más de 4.000 deportistas federados eligen Fortuna como escenario de su competición en la primera edición del Fortuna Vital Fest

Fortuna Vital Fest cierra su primera edición consolidando a Fortuna como capital regional del deporte, la naturaleza y la vida saludable. El festival ha reunido durante dos meses 84 actividades, 27 disciplinas deportivas y la participación de miles de deportistas y visitantes en 15 escenarios repartidos por todo el municipio

Fortuna ha puesto el broche final a la primera edición del Fortuna Vital Fest, el primer festival multideporte de la Región de Murcia, una iniciativa pionera que durante más de dos meses ha convertido al municipio en un gran escenario para el deporte, la naturaleza, la cultura saludable y la convivencia.

El balance final del festival refleja la magnitud de una propuesta que ha logrado reunir 84 actividades programadas, 27 disciplinas deportivas diferentes y la colaboración de federaciones, clubes deportivos, asociaciones y entidades de toda la Región de Murcia. El programa se ha desarrollado en 15 escenarios repartidos por el municipio, desde instalaciones deportivas hasta espacios naturales emblemáticos como la Sierra de la Pila, la Rambla Salada, la Cueva Negra o el entorno del Corque.

Competiciones regionales, actividades de iniciación, exhibiciones, conferencias, rutas de senderismo, ciclismo, montañismo y propuestas de ocio familiar han formado parte de una programación diseñada para acercar el deporte a todos los públicos y convertirlo en una herramienta de promoción turística y dinamización económica.

Uno de los principales valores del Fortuna Vital Fest ha sido la capacidad de reunir bajo un mismo proyecto competiciones federadas de alto nivel y actividades abiertas a la participación ciudadana. Gimnasia rítmica, boxeo, baloncesto, tenis de mesa, judo, pádel, tiro con arco, ajedrez, orientación, escalada, ciclismo, gravel, montañismo, kickboxing, danza o patinaje son solo algunas de las disciplinas que han tenido presencia en el festival.

La alcaldesa de Fortuna, Catalina Herrero, ha destacado que “el Fortuna Vital Fest ha demostrado que nuestro municipio tiene capacidad para organizar grandes eventos deportivos y, al mismo tiempo, generar actividad económica, atraer visitantes y proyectar la imagen de Fortuna mucho más allá de nuestras fronteras”.

Herrero ha señalado además que “el éxito del festival ha sido posible gracias al trabajo conjunto de clubes, federaciones, asociaciones, empresas colaboradoras y servicios municipales. Hemos conseguido que miles de personas hayan conocido Fortuna a través del deporte y la naturaleza, dos de nuestros principales activos”.

El festival también ha servido para reforzar el posicionamiento de Fortuna como destino de turismo activo y turismo deportivo. A lo largo de la programación, los visitantes han podido descubrir algunos de los espacios naturales más singulares del municipio, participar en actividades al aire libre y disfrutar de la oferta hostelera, comercial y turística local.

La Fan Zone de la Plaza Cazaubón se ha consolidado igualmente como uno de los puntos neurálgicos del certamen, acogiendo actividades deportivas, exhibiciones, propuestas de bienestar, animación y encuentros entre deportistas y visitantes, contribuyendo a generar un ambiente festivo durante los distintos fines de semana de programación.

“El Fortuna Vital Fest nació con la vocación de convertirse en una referencia regional y los resultados obtenidos nos animan a seguir creciendo y trabajando en futuras ediciones”, ha afirmado la alcaldesa. “Hemos comprobado que existe una demanda real de eventos que combinen deporte, naturaleza, salud y promoción del territorio, y Fortuna reúne las condiciones ideales para liderar este tipo de iniciativas”.

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Con la finalización de esta primera edición, el Ayuntamiento de Fortuna considera cumplido el objetivo que se marcó con su presentación en Fitur de situar al municipio en el mapa regional de los grandes eventos deportivos y de consolidar una propuesta capaz de generar actividad social, turística y económica a través de los valores del deporte y la vida saludable.