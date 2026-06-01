El Zambú Pinatar se acerca a la final por el ascenso tras vencer al Málaga en casa

El Zambú Pinatar logró una victoria por la mínima ante el Heredia 21 Málaga en el partido de ida del play off de ascenso a Primera División. El conjunto de San Pedro tuvo a su rival contra las cuerdas, llegando a disfruta de una renta de cinco goles en el minuto 24. Pero la reacción visitante, liderada por Fernando Aguilera, exjugador de ElPozo, provocó que la distancia se redujera a la mínima expresión tras un tanto en propia meta de Juanpi a minuto y medio del final (6-5). Los de Dani Martínez, por tanto, se anotaron el primer punto de la serie y tendrán la oportunidad el próximo domingo en Málaga de lograr el acceso a la última eliminatoria, en la que ya estará en juego una de las plazas de ascenso a la máxima categoría.