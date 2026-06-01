Fútbol sala
El Zambú Pinatar se acerca a la final por el ascenso tras vencer al Málaga en casa
Los de Dani Martínez se anotan el primer punto de la serie y están a un partido de la final
L.O.
El Zambú Pinatar logró una victoria por la mínima ante el Heredia 21 Málaga en el partido de ida del play off de ascenso a Primera División. El conjunto de San Pedro tuvo a su rival contra las cuerdas, llegando a disfruta de una renta de cinco goles en el minuto 24. Pero la reacción visitante, liderada por Fernando Aguilera, exjugador de ElPozo, provocó que la distancia se redujera a la mínima expresión tras un tanto en propia meta de Juanpi a minuto y medio del final (6-5). Los de Dani Martínez, por tanto, se anotaron el primer punto de la serie y tendrán la oportunidad el próximo domingo en Málaga de lograr el acceso a la última eliminatoria, en la que ya estará en juego una de las plazas de ascenso a la máxima categoría.
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