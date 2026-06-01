El UCAM Murcia, por el camino más difícil en los play off

Cualquier camino en los play off por el título es duro. Pero hacerlo por la misma parte del cuadro donde están Real Madrid y Barça es algo que no gusta a nadie. Y por ahí tendrá que transitar el conjunto de Sito Alonso en unas eliminatorias por el título a las que llega como cuarto clasificado perjudicado por ese triple empate con Valencia Basket, que derrotó ayer a un Barça desdibujado, y Kosner Baskonia. Firmar la mejor campaña de su historia, con veinticinco triunfos, solo le ha valido para tener el factor cancha a favor en la clasificación más igualada del siglo XXI en el baloncesto español.

Xavi Pascual, desesperado en el banquillo del Barça. | QUIQUE GARCÍA / EFE

En este final de temporada inverosímil, con un partido por disputarse tras celebrarse la última jornada el pasado viernes, al UCAM Murcia, como ya le ocurrió en la Copa del Rey, donde también se enfrentó al Barça en cuartos de final, le tocó esperar. Y le tocó lo que casi ningún aficionado quería, aunque Sito Alonso, su entrenador, dijo tras el triunfo ante el Hiopos Lleida que a él le daba igual.

Los universitarios se encontrarán a partir de mañana martes, a las siete en el Palacio de los Deportes, con un Barça que llegará tocado y dolido, un arma de doble filo, tras perder por 77-102 en el Palau en medio de una bronca de sus aficionados. Los murcianos tienen ventaja de campo, por lo que en caso de necesitarse un tercer encuentro, el mismo se disputaría el sábado (21:00 horas) otra vez en Murcia, donde solo dos equipos han sido capaces de ganar esta temporada, el Río Breogán y el Real Madrid. Desde el pasado 30 de diciembre, todos, incluido el Barça, han doblado la rodilla en el Palacio. El segundo encuentro, asimismo, será el jueves a las siete de la tarde en el Palau. Por la otra parte del cuadro, las eliminatorias son Kosner Baskonia-Joventut de Badalona y Valencia Basket-Surne Bilbao.

La victoria de UCAM Murcia frente a Lleida, en Imágenes / Israel Sánchez

2-1 esta temporada

El UCAM Murcia y el Barça ya se han enfrentado en tres ocasiones esta temporada. En los dos duelos de liga regular, los universitarios se impusieron. En la primera vuelta ganaron en el Palau (78-81) en la quinta jornada. Devontae Cacok, con 20 puntos, y Mike Forrest, con 18, fueron los mejores. El siguiente enfrentamiento se dio en los cuartos de final de la Copa del Rey de Valencia, donde los catalanes, con un brillante Kevin Punter, ganaron por 91-85. Ya en marzo, en el Palacio, volvieron a ganar los de Sito Alonso (84-83), en esta ocasión con un triple de Toni Nakic tras una asistencia de Dylan Ennis.

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El club sacará hoy a la venta las entradas para mañana martes para el público en general. Los abonados ya pueden comprar la suya al precio de 20 euros en cualquier localidad del Palacio y tienen de plazo hasta mañana martes, a las diez de la mañana, para hacerlo. Para el público en general el precio de la localidad más barata es de 50 euros y 25 para infantiles, y la más cara, 74.