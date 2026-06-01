La Subida al Calvario conmemora el Día de las Fuerzas Armadas

La decimoquinta Subida al Calvario de Cartagena, organizada por la Junta de Edición Física y Deportes de la Armada, coincidió con el Día de las Fuerzas Armadas y se disputó a favor de Aspermur. Ramón Navarro, ganador en tres ocasiones de la Ruta de las Fortalezas, con 38:32, y Rodrío Aledo (48:36) fueron los campeones, seguidos por Carlos Barbosa (38:37) y Josemi Candela (40:09), en hombres, y por Valvanera Córdoba (49:45) y Celia Madrid (52:15), en mujeres. Por categorías, Olivia Socas y Fernando Quesada fueron los primeros de la UPCT, Paula del Real y Guillermo Carratalá (senior), Olga del Solar y Pablo Otón (Veteranos A), Mari Ángeles López y Pedro Tubilla (Veteranos B), Jesús de la Caridad Navarro (Veteranos C). La entrega de trofeos se celebró en el muelle de La Curra.