Fútbol sala
El STV Roldán se enfrentará al Melilla en semifinales
El conjunto pachequero disputa el primer partido del play off por el título el próximo domingo, 7 de junio
L.O.
El STV Roldán se enfrentará al Melilla Torreblanca, campeón de la fase regular, en la semifinales por el título de Primera División Iberdrola. El conjunto pachequero llega a las eliminatorias en mala dinámica después de perder los tres últimos encuentros, el último de ellos contra el Ourense Ontime (1-2) en casa. Ahora se enfrentará a un rival frente al que ya dio la sorpresa la pasada temporada. El primer encuentro se disputará este domingo día 7 en Melilla a partir de las doce de la mañana.
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