El STV Roldán se enfrentará al Melilla en semifinales

El STV Roldán se enfrentará al Melilla Torreblanca, campeón de la fase regular, en la semifinales por el título de Primera División Iberdrola. El conjunto pachequero llega a las eliminatorias en mala dinámica después de perder los tres últimos encuentros, el último de ellos contra el Ourense Ontime (1-2) en casa. Ahora se enfrentará a un rival frente al que ya dio la sorpresa la pasada temporada. El primer encuentro se disputará este domingo día 7 en Melilla a partir de las doce de la mañana.