Sito Alonso: "Enfrentarnos al Barça es un reto magnífico"

"Reto magnífico", "tenemos que disfrutar del play off" y "hacer creer a la gente que no cree" son algunas de las frases que ha lanzado en la rueda de prensa previa al primer encuentro del UCAM Murcia CB en los play off por el título de la temporada 2025-2026 el entrenador del equipo universitario, Sito Alonso. Esto es lo que ha dicho:

¿Qué te pareció lo que ocurrió en el partido Barça-Valencia?

El partido Barça-Valencia, desde mi punto de vista, siempre es evitable porque la liga regular está acabada, y el atropello del calendario hace que se juegue en un día cuando todo está decidido y de su resultado depende al rival al que te enfrentes. El Valencia está a un nivel altísimo y el Barcelona intentó desde un principio parar el vendaval de un equipo que en este momento está a una velocidad mayor que todos los demás. Lo que más me duele del partido de ayer es no quedar segundo porque entiendo que nosotros hemos hecho un trabajo suficientemente bueno durante el año para quedar por delante de todos los equipos excepto del Real Madrid, y ese era el objetivo nuestro. Queríamos poner el listón lo más alto posible. Nos hemos quedado a una victoria al Real Madrid. Me mandaron un mensaje para decirme que habíamos sido el mejor equipo de la segunda vuelta, que es algo fantástico, magnífico, pero ahora mismo todo eso es pasado, que queda ahí, y tenemos la oportunidad de disfrutar un play off apasionante con el factor cancha a favor, con nuestros aficionados y ante un rival impresionante como es el Barça. Vamos a intentar dar nuestro mejor nivel porque estamos deseando en este tiempo de play off.

¿Crees que va a tener el equipo la misma mentalidad asesina que en la temporada regular?

Yo espero que no la deje atrás porque la clave es no dejarla atrás. A mí me gustaría que no olvidaran los jugadores ese instinto que han tenido en la fase regular, que sean conscientes de que han ganado partidos jugando muy buen baloncesto, y otros con un baloncesto normal, sin acierto, con lesiones, ha dado igual porque han tenido un gen competitivo que es lo único que pedimos aquí y de lo único que nos sentimos verdaderamente orgullosos de mostrar, que es esa identidad. Y ahora lo tiene que hacer en el play off, tienen que mostrar ese instinto del que hablo, que es innegociable y que no permitamos que nadie pueda tener facilidad para jugar contra nosotros, sea el rival que sea. En este caso da igual que sea el Barcelona o el Bilbao porque los dos son dos rivales de una identidad impresionante, uno mucho más, como es el Barcelona, pero por la historia que tiene, que junto al Real Madrid tiene una dimensión increíble. Solo enfrentarte contra ellos supone un reto magnífico, y en eso estamos ahora, en intentar que este tipo de clubes tan grandes sufran contra nosotros por el nivel competitivo que podamos dar.

Cuadro de los play off por el título de la Liga Endesa. | ACB / ACB

¿Te gustaría que se viviera el mismo ambiente de los últimos play off con recibimientos al equipo?

Me gustaría que la gente entendiera quiénes somos y lo que necesitamos para ser diferentes a los demás clubes de la competición. Si tomamos el play off como algo normal, tenemos muy pocas opciones de tener el nivel que mostramos en ese play off, aunque tuvimos unos recibimientos increíbles, pero no ganamos ni un partido en casa. En cuanto perdamos esa ilusión de llegar a un sitio tan importante como este, siendo quienes somos ahora mismo, hemos perdido todo el tipo de ADN que tenemos que mostrar como club, y como organización, y en este momento tengo unas ganas impresionantes de jugar un partido de play off con el UCAM Murcia. La ilusión que tenemos nosotros se tiene que transmitir en el aficionado, que la tiene igual, de igual manera, pero no sé si habrá recibimiento porque no vamos a concentrarnos, vamos a estar en nuestras casas, y vendremos al pabellón de una forma normal, a goteo, como yo digo, cada uno a la hora que quiera, pero una cosa es eso y otra cosa es cuando salga el equipo, cuando queden 17 minutos, esto sea un júbilo de una manera magnífica. Cuando se ponga el balón en juego, en cada acción, yo creo que el público lo sabe y lo entiende, que es parte fundamental de esa transmisión de energía, de sentimiento, del ADN que tiene el equipo, porque sin ellos es imposible que pasemos esta eliminatoria.

La confianza de la afición en el equipo es máxima.

No sé si vamos a llegar a la final, pero la afición tiene que confiar en el equipo ¿Cómo no vamos a confiar en estos jugadores? A mí estos jugadores me han hecho hacer la mejor temporada de mi vida regular, nunca en la vida he llegado con ningún club a lo que me ha hecho llegar este equipo, este club, estos jugadores, estos trabajadores, esta afición, entonces, si yo creo ciegamente en ellos, ¿cómo no va a creer el aficionado? Nosotros hemos tenido la fortuna de estar por tercera vez en los play off y la primera vez como cabezas de serie, siendo los mejores en la segunda vuelta. Tienen que estar superilusionados, lo que pasa es que la realidad dice que tenemos enfrente a un rival que no solo es favorito para eliminar al UCAM Murcia, lo es para ganar cualquier tipo de competición, y lo ha demostrado casi ha luchado hasta el final por meterse en la Final Four de la Euroliga. Estamos hablando de un ssuperequipoque, además, ahora recupera a todos los jugadores que no tenía antes, o sea, que están todos ahora y la dificultad máxima. Pero la ilusión es muy difícil de comprar, y nosotros tenemos una ilusión en este momento no solo de jugar, sino de pertenencia, que eso a veces es más importante que cualquier otra cosa a nivel competitivo. La pertenencia a algo significa mucho más que cualquier otra cosa que puedas tener en un momento competitivo como este en el que estamos.

¿El UCAM Murcia ha dejado de ser un equipo sorpresa?

Ellos ya piensan que somos un equipo al que hay que tener en cuenta. Las cosas esporádicas hacen difícil que el respeto se mantenga, pero las cosas que se mantienen durante un cierto tiempo, pueden hacer ver que estos sí que van en serio, que igual no están invitados para ellas, pero que compramos todas las papeletas con el dinero que tenemos. Cuando llevas tres Copas del Rey y dos play off en cinco años, la gente ya piensa que queremos estar aquí para quedarnos, que es algo muy difícil y lo sabemos, pero no queremos que nadie nos quite nuestra ilusión y sueño. ¿Y qué papeletas compramos nosotros? Las de la ilusión, el trabajo, la dificultad y el sobreponernos, la de inventar cosas que a otros les parecen difíciles y nosotros las intentamos, la de hacer creer a la gente que no cree, cambiar mentalidad, que venga más gente al pabellón de una nueva generación, hacer cosas en las redes que sean diferentes, decir locuras. La locura la tenemos instalada en la cabeza y no la vendemos. Y te voy a decir una cosa, no sé si ganaremos o no, pero no nos la va a quitar nadie de la cabeza. Eso no depende de ganar o perder, depende de otras cosas que las tenemos y que algunas veces con mucho dinero no se pueden comprar.

¿En qué porcentaje dirías que está la eliminatoria?

¿Porcentajes? No hablo ni de los porcentajes de tiro. Para hablar de los porcentajes, me da igual estar acertado o no, es una cosa que casi todo el mundo le da un valor increíble cada vez que pierde. Cuando alguien gana no dice que ha estado acertado, pero cuando pierde sí. El porcentaje no tengo ni idea, lo normal, la realidad, la historia, dice una cosa que es obvia y que no puedes moverla. En las historias el pasado muchas veces está para recordarlo y para que esté ahí presente en muchas de las cosas que pasan en la actualidad. Pero nosotros estamos aquí para romper todo ese tipo de cosas e intentar competir a un equipo que yo creo que no conocen de verdad a los jugadores ni al entrenador esa gente que dice que está en descomposición. Tengo conocimiento pleno del entrenador, también muy grande de los jugadores, algunos porque los he entrenado y otros porque han sido de nivel top de Euroliga durante muchísimos años, y este tipo de jugadores no entienden de descomposición, entienden de competición. Y la dificultad es máxima, pero repito, las cosas importantes se hacen bajo la dificultad máxima, y las cosas vulgares se hacen ante la facilidad, y yo prefiero las primeras.

¿Qué partido esperas?

Es un partido de una dificultad táctica importante por diferentes acciones que ellos dominan de una manera perfecta. Es uno de los equipos que mejor juega el poste bajo, no solo por Toko Shengelia, sino con otro tipo de jugadores que hacen que el balón esté cerca de esa zona y la dificultad defensiva a nivel táctico te invita a hacer diferentes cosas que ponen en riesgo otras. También es uno de los equipos que más canastas puede meter en uno contra uno cuando el sistema se ha acabado. Estamos hablando de Punter, Laprovittola, Brizuela, jugadores son capaces de generar. Tiene una variedad muy grande a nivel táctico que implica una tensión muy grande en todos los emparejamientos y en todas las situaciones que haces en ese bloqueo directo. Yo creo que es un equipo fuerte a nivel físico y que tiene una capacidad también de jugar en bloqueo en directo. Es decir, lo tiene todo. Todos los equipos de Euroliga como el Barça pueden tener altibajos, pero tienen un montaje táctico muy importante porque todos los jugadores y entrenadores son de un nivel muy alto.

¿Cómo está el equipo?

Todo está bien. Kaiser Gates y todos están bien y todos los jugadores podían formar parte del partido menos Dylan Ennis.

Valoración de la inclusión de David DeJulius en el quinteto ideal de la liga.

Creo que para él, un jugador que no ha tenido la fortuna de poder estar más de tres meses en un equipo, estar todo el año completo en uno, como el nuestro, disfrutar de sus compañeros de la ciudad, y tener un galardón como este me alegro muchísimo por él y por los compañeros. Se ha ganado el respeto de sus compañeros por su humildad y su trabajo, y también es capaz de dar asistencias. Yo he tenido otros jugadores aquí que han tirado ese tipo de lanzamientos durante el partido, que no sabían ganarse el respeto de la plantilla, y suponía un problema a la hora de tener esas situaciones de juego. Él se lo ha ganado y creo que ha sido por su humildad y por su trabajo. Jugadores que metan canastas pegamos una patada aquí a esta mesa y te salen 200, pero jugadores que des la patada en la mesa y que pasen, te salen 30. Y otra patadita, que encima también sean capaces de defender, te salen dos, porque al jugador que anota le cuesta mucho defender. Si eres capaz de hacer las tres cosas, eres un jugador de nivel y el equipo te respeta. Me alegro muchísimo por él y por el club, por su fichaje, por Alejandro, que fue la persona que lo fichó, y por los compañeros que hacen que ese tipo de jugador tenga esa confianza, porque si no es totalmente imposible.

La victoria de UCAM Murcia frente a Lleida, en Imágenes / Israel Sánchez

¿Cómo valoras una temporada donde el segundo puesto se decide en un triple empate y el descenso del Gran Canaria?

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Ya he valorado cómo me siento por quedarme cuarto, que es mal, porque yo tenía la intención de ser segundo y cuarto creo es una posición baja para lo que nosotros aspirábamos este año, que era ser segundo. Pero no pasa nada, lo intentaremos otros años. Y después ver que un equipo como Gran Canaria, te hace ver un poco lo que es esta liga. Cuando pasan estas cosas, que a mí ya se me quedó un poco el corazón más pequeño cuando a Andorra le pasó porque a veces las cosas no te salen, hay que estar tan unidos siempre, como siempre estamos aquí, que eso es lo que más orgulloso me siento, de pertenecer a un club y de ayudar a la gente cuando las cosas salen bien. Por eso creo que hay que ser consecuente con la liga que estamos disputando. Que baje Gran Canaria es un aviso, por lo menos yo me lo tomé así el otro día, de precaución y de cuidado, y estar atento para no hacer el tonto, que esto es mucho más difícil de lo que tú te piensas. Eso es lo que yo pensé cuando bajó el otro día a Gran Canaria.