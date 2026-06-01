Carreras populares
Romero y Ramírez ganan en el vigésimo aniversario de Campos del Río
La boxeadora profesional Mari Carmen Romero y Abel Ramírez Ato fueron los triunfadores en la vigésima edición de la Carrera Popular de Campos del Río, que homenajeó a Juanjo Larrotcha y abrió el circuito CorrePorMurcia. Romero triunfó con 28:12 por delante de Inma Pérez (28:21) y Ana Isabel Fernández Díaz (28:41). En hombres, Ramírez ganó con 23:12, siendo segundo José María López (23:35), y tercero, Víctor García (23:54). También se celebraron carreras para menores con victorias de Manuel Rodríguez y Sofía Díaz en sub-16 y sub-18, y par Rubén navarro en alevines y Pablo Vargas en infantiles. El programa se completó con marcha nórdica, donde en los 10,5K, Ana Parra y José David Pascual ganaron, y y María Carreras lo hizo en 7,5.
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