Primera RFEF: Real Murcia y FC Cartagena apuntan a ‘bailar con el más feo'

A la espera de que se resuelvan los play off de ascenso a Segunda División, que han comenzado este fin de semana y que se alargarán hasta el 21 de junio, el Real Murcia y el FC Cartagena ya conocen a sus nuevos compañeros de viaje para la temporada 26-27 en Primera RFEF. Cerrado el curso en la LaLiga Hypermotion, los cuatro equipos descendidos son la Cultural Leonesa, el Zaragoza, el Huesca y el Mirandés. En la otra cara de la moneda están los conjuntos que dan el salto de Segunda RFEF, entre los que se encuentra un Águilas FC que permite a la Región tener más presencia en la tercera categoría.

Le tocará tanto al Real Murcia como al FC Cartagena visitar El Rubial. La última vez que los granas acudieron al campo costero fue en la temporada 21-22, campaña en la que ambos conjuntos militaron en Segunda RFEF. Mucho más hay que retroceder para encontrar un enfrentamiento entre el FC Cartagena y los aguileños, y es que ambos no se cruzan desde la campaña 08-09 en Segunda B, y aquel Águilas no es el mismo que el Águilas actual.

Pero donde está ahora mismo el aliciente de cara a la temporada 26-27 en Primera RFEF es en el reparto de grupos, y es que si la Federación vuelve a distribuir el mapa como el último año, el Real Murcia y el FC Cartagena se verían arrastrados a un ‘grupo de la muerte’, con el Zaragoza como gran rival a batir.

Al contrario de lo que ocurrió el pasado verano, cuando granas y albinegros lograban evitar a un Tenerife al que nadie quería ver en su grupo, en esta ocasión, todo parece indicar que los equipos murcianos no van a tener tanta suerte, viéndose condenados a ‘bailar con el más feo’. Teniendo en cuenta que la Federación Española apuesta por un mapa lo más equitativo posible, repartiendo a dos descendidos en cada grupo, lo normal es que Cultural Leonesa y Mirandés compitan en el Grupo I, mientras que el Real Zaragoza y el Huesca caerán en el II, siempre y cuando se repita la estructura actual.

Habrá que esperar a julio para conocer cuál es la distribución elegida, pero el Real Murcia y el FC Cartagena, que volverán a ponerse el cartel de candidatos a todo en Primera RFEF, ya empiezan a hacerse a la idea de que en esta ocasión sí que tendrán a un gran ‘coco’, algo que evitaron el pasado curso cuando el Tenerife fue al Grupo I junto al Racing de Ferrol. En el Grupo II aparecieron el propio equipo albinegro, muy devaluado por sus problemas económicos, y un Eldense al que le costó arrancar pero que ha acabado ascendiendo de forma directa.

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A la espera de ver qué sucede en los play off a Segunda División, donde los cuatro implicados del Grupo II son Sabadell, Atlético Madrileño, Villarreal B y Europa, el FC Cartagena y el Real Murcia podrían volver a compartir competición con el Hércules, el Ibiza, el Alcorcón, el Nástic, el Antequera, el Algeciras, el Teruel, el Nástic y el Torremolinos. A estos se sumará un tercer conjunto de la Región, el Águilas FC, que este domingo celebraba su salto a la tercera categoría tras eliminar al Poblense en los penaltis. Junto a los costeros también ascienden el UD Logroñés, el Ourense, el Coria y el Real Jaén.