María Nicolás Zomeño, administrativa del INFO: "Hace once años no tenía tanta fuerza ni me sentía tan ligera como ahora"

¿Desde cuándo estás vinculada al deporte?

En el atletismo llevaré nueve o diez años solo, pero siempre he hecho deporte. Lo que más me gustaba antes era nadar, salir en bici y deportes fuertes como rafting y escalada, que me encantaban. También salía por el monte, por lo que el deporte siempre ha estado ahí en mi vida.

¿Habías competido hasta ahora en algún deporte o no?

No, eso nada. Hacía deporte porque me gustaba. Salía los fines de semana con amigas y amigos, pero lo que es competir, es desde que estoy en el Grupo Alcaraz con el atletismo. Antes estuve federada en otro club, pero desde que los conozco a ellos llevo unos ocho años y pico.

¿Por qué te dio por por correr, que era algo que no habías hecho antes?

Empecé con carreras populares y me veía bien. Iba muy lenta, por supuesto, porque yo no entrenaba para eso, o hacía algún entrenamiento yo sola durante la semana para luego hacer populares y ver si aguantaba 10 o 12 kilómetros. Y cada día me sentía mejor tanto a nivel físico como psicológico. Soy una persona muy activa y, aunque no lo parezca, un poco nerviosa, pero el deporte me calma, me cambia la mente. Entonces empecé a prepararme para hacer ritmos con un entrenador y con un grupo, y fue cuando ya vi que me me gustaba. Es verdad que siempre que tenía que competir me ponía nerviosa, pero esos nervios nunca se desaparecen del todo. Todavía me pasa y más ahora que hago competiciones nacionales, pero incluso me ocurre en una carrera popular porque quiero hacerlo bien, pero me di cuenta que me gustaba esa sensación y quería ir a mejor

Lo que es raro es que con tu edad te haya dado por distancias cortas, no por largas, como es habitual.

Empecé con distancias largas, entre 10 kilómetros y media maratón, que también me preparé algunas y me salieron muy bien. Pero luego, como me gusta probarlo todo, me decanté por los 5 kilómetros. Al final mi entrenador me dijo que me centrara en alguna cosa y empecé a probar la pista de atletismo, que es al final lo que más me gusta, más que las carreras populares o la montaña. En la pista he adquirido un plus de fuerza y energía. Empecé con 1.500 y 800 metros y vi que sacaba buenas marcas para mi edad. Y por eso al final me decanté por la distancia corta, porque vi que se me daba bien y que pese a que cada año era uno mayor, mis marcas eran mejores.

Pues tu evolución ha sido inversa.

Sí, pero es porque a mí me gusta más la sensación de esforzarme con ritmos cortos, y ya en los 1.500 mantener uno de 3:45 o 3:50 es muy rápido para la gente que hace carreras populares. En cambio, para mí en la pista es muy cómodo y me gusta esa sensación de ver que todavía puedo ir más rápida. Ahí me veo fuerte y y afortunadamente eso me hace tener buenas marcas, que es algo que me encanta porque encima ni me he lesionado.

¿No te han pasado factura esos esfuerzos?

Pues no. En alguna ocasión he sufrido una sobrecarga o descompensación de cadera, pero nunca he tenido que parar. Hace años hice la Ruta de las Fortalezas por gusto y luego estuve varios meses con molestias, por lo que me di cuenta que tenía que dejar de hacer ciertas cosas. En cambio, la pista me da ese plus y corro con compañeras más jóvenes que yo, a las me gusta mantenerle el ritmo 200 o 400 metros.

¿Pero te has dejado las carreras populares?

Ahora las hago cuando veo que me va bien entre las competiciones y según diga mi entrenador. Ahora he tenido el Campeonato de España de la Milla y dentro de un mes tengo el de pista al aire libre en Madrid, por lo que ya no me puedo meter nada que no sea un control o algo en pista. Cuando mi entrenador dice que puedo meterme en una carrera popular, normalmente hago una de cinco kilómetros, que es la distancia más cercana a lo que hago habitualmente. Pero lo normal es que en ese margen de tiempo que tengo de un mes entre una y otra competición, me centre en sacar mi ritmo y en mejorarlo de cara al Campeonato de España.

Intuyo que eres competitiva. ¿Te frustras cuando no te salen los tiempos que buscas?

Sí que me duele. Cuando tengo que hacer series y me cuesta terminar o mantenerlas, siempre pienso si no habré descansado lo suficiente. Pero es verdad que cuando tienes un trabajo, no todos los días estás igual de fuerte, porque igual no has dormido bien la noche anterior o el trabajo ha sido más intenso. Por las tardes tengo actividades que no las puedo quitar y que algunas veces te restan energía. Pero no es una frustración por así decirlo, es como un poco de rabia. Pero como dices, es verdad que sí que soy competitiva, pero porque me gusta hacerlo bien y me exijo mucho.

También eres monitora de niños. ¿Cómo es esa experiencia?

Desde septiembre del año pasado estoy con ellos, haciéndoles actividades, todo lo que conozco y lo aplico a los niños, sobre todo a los más pequeños. Hay diferentes grupos, pero a los más pequeños, para que el atletismo les guste, lo hago como un juego, para que sea algo divertido. Por ejemplo, les hago ejercicios con vallas y cuando llegan al final tienen que coger un cono, que eso es como un tesoro, y se lo tienen que traer a un compañero. De esa forma, todos se motivan porque tienen un objetivo que cumplir. Y lo que más les gusta son los relevos porque son distancias cortas, de unos 50 metros, y tienen que darle el testigo a un compañero. Me gusta mucho trabajar con los niños, a los que les muestro mucha pasión porque me sale y me gusta.

¿Y con los que son más mayores?

Tienen otro tipo de ejercicios, algo menos lúdico, pero también enfocado a que trabajen la técnica. A los pequeñitos no les puedes meter técnica ni movilidad, pero a los más mayores, cuando ya tienen siete u ocho años, sí les podemos meter un poquito de movilidad y ejercicios genéricos para que vayan perfeccionando la carrera, la pisada y los saltos de valla… Bueno, y el salto de longitud es lo que más le gusta a la gran mayoría.

¿Te queda tiempo para ti?

Sí que me queda. Cuando termino sobre las ocho de la tarde me queda hueco para entrenar. Aunque esté cansada, da igual, se queda a un lado y para adelante. Además, tengo dos hijos que ya están independizados y uno, el que vive conmigo, está estudiando las oposiciones. Y luego está mi padre, que aunque tiene 93 años, afortunadamente está muy bien; voy a verle un poquito los fines de semana y le dedico tiempo, pero es que mi padre se hace la comida, el desayuno, está muy bien.

¿Recuerdas cómo lograste tu primera medalla?

Sí, madre mía, fue en la Milla, precisamente en la misma distancia en la que acabé plata este año. Fue en la isla de La Palma. Fui a ese campeonato porque me apetecía ver a uno de mis hijos, que en esa época vivía en Tenerife por trabajo. Tenía marca y me presenté en categoría de Master 50 y fue la primera medalla. Después he tenido nacionales donde he quedado cuarta, quinta y sexta, pero en los dos últimos años sí que estoy entre las tres primeras casi siempre. Aquel año no me lo esperaba y fui plata.

Imagino que ese día los nervios estarían a flor de piel.

Totalmente. No pude dormir aunque quería descansar y la carrera era por la tarde. Tampoco pude comer casi nada. Intenté hacerlo para que no me faltara energía, pero los nervios estaban ahí. Lo gestioné como pude. Después, antes de la carrera, vi a las demás participantes y pensé que no iba a estar al nivel. Todo el mundo me parecía superior, pero después me dije que tenía que ser valiente, que yo lo hacía bien y me salió muy bien.

María Nicolás Zomeño / ISRAEL SANCHEZ

¿Ahora qué retos tienes?

El siguiente es el Campeonato de España en pista al aire libre en Madrid el 27 y 28 de junio. Quiero hacer 1.500 y 800 y mi intención es mejorar mi marca porque me encuentro incluso mejor que en invierno en Antequera. Después quiero volver a 5 kilómetros este año y la milla en pista en octubre. Si no me pongo objetivos, no focalizo bien los entrenamientos que me pueden ir bien.

¿Cuál crees que es tu mejor virtud?

La constancia. Hace dos años pasé por momentos en los que pensé en no federarme a nivel nacional y dejarlo ese año porque no gestionaba bien los nervios y no tenía necesidad de pasarlo mal. Pero el entrenador me dijo que tenía que seguir y menos mal que le hice caso, porque los dos últimos años han sido los mejores por las medallas que he conseguido. Veo que esa constancia, aunque hay momentos en los que no tienes ganas, me ayuda mucho.

¿De qué medalla guardas mejor recuerdo?

Cada medalla es un mundo. La que gané en Cantabria no fue para mí una más. Cualquiera de las tres que he ganado me emocionan mucho, pero una de oro es algo muy grande, es un premio a la constancia y el sacrificio. Por ejemplo, yo sacrifico mi vida social y mis salidas. Hay cosas que me pierdo, pero lo hago con gusto. Por eso, cuando lo consigo pienso que ha merecido la pena.

¿Te ves compitiendo mucho tiempo?

Cuando veo compañeros de la Región que están entrenando en la pista y que tienen 70 años, solo me planteo seguir trabajando y que eso me haga sentirme más fuerte y joven, porque siempre nos sentimos más jóvenes de lo que pone en nuestro carné de identidad. Si la fuerza física y muscular me acompaña, no sé hasta cuándo seguiré, pero no me pongo límite.

¿Te sientes mejor físicamente que hace años?

Me siento muchísimo mejor en todos los aspectos a nivel físico. El deporte me mantiene mejor y hace que me sienta diez años más joven. Además, muscularmente he mejorado mucho porque ahora también me meto en el gimnasio y eso me ha ayudado para correr más. Hace once años, cuando tenía 50, no tenía tanta fuerza ni me sentía tan ligera como ahora.

¿Cómo llevas la alimentación?

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Como de todo. Siempre me ha gustado comer sano, pero no me privo de nada. Antes hacía lo mismo, pero no lo quemaba.