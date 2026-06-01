El Jimbee se juega la vida y el orgullo de campeón

A todo o nada. El Jimbee Cartagena afronta esta noche (20:00, en directo por La Liga Plus) el partido más trascendental y definitivo en lo que va de curso en el campeonato doméstico. Los hombres de Duda se plantan en el pabellón Jorge Garbajosa de Torrejón de Ardoz sin red de seguridad, conscientes de que solo les vale conjugar el verbo ganar. Tras el doloroso tropiezo del pasado viernes en el Palacio de Deportes (3-5), donde el Inter Movistar penalizó cada concesión local, la eliminatoria de cuartos de final viaja a tierras madrileñas con un ultimátum inapelable: ganar en los 40 minutos, en la prórroga o en la agónica tanda de penaltis. Cualquier fórmula es válida con tal de sumar ese punto que devuelva la serie a la trimilenaria para un tercer y definitivo asalto. Lo contrario significaría un prematuro punto y final a la temporada.

Para obrar la reacción, el cuadro cartagenero debe dar un paso al frente obligatorio en términos de mentalidad competitiva. En los últimos careos ante el histórico Inter de Alberto Riquer, el Jimbee ha terminado pagando un peaje excesivamente caro por culpa de despistes muy localizados. Esos errores puntuales en la marca y en la transición, que terminaron costando goles letales en la ida, son el principal aspecto a erradicar en la pista interista. Si el Jimbee quiere revalidar su corona liguera, hoy debe rozar la perfección táctica y recuperar esa concentración blindada que le convirtió en un bloque casi inaccesible meses atrás.

Argumentos para la fe

A pesar de la losa que supuso la derrota en el primer asalto, el vestuario viaja cargado de motivos para creer en la remontada. El pasado viernes, durante muchos tramos, el Jimbee demostró que tiene argumentos de sobra para someter al gigante madrileño. No hay que olvidar la magnífica reacción de la primera mitad, donde el equipo desarboló la presión visitante para levantar el tempranero 0-1 en contra.

Además, las individualidades meloneras llegan con el colmillo afilado. El pívot Pablo Ramírez cuajó una actuación sensacional firmando un doblete que certifica su extraordinario idilio con el gol en este tramo liguero, mientras que el internacional Motta volvió a evidenciar que se encuentra en un momento de forma óptimo, desatando su letal pegada exterior. Potenciar esas virtudes ofensivas y prolongar las buenas sensaciones del primer acto es la hoja de ruta que ha diseñado Duda, siempre y cuando se ponga el cerrojo atrás y no se repita el colapso de la segunda mitad.

Para el encuentro de hoy el técnico de Florianápolis mantiene a toda la plantilla disponible que estuvo el viernes con las bajas ya conocidas y sin poder inscribir a Di Fanti. Eso sí, no estará solo el cuadro portuario, ya que un autobús de aficionados cartageneros viajarán por la mañana rumbo a Madrid para estar con su equipo.

El encuentro de esta noche determinará el sabor de boca con el que el proyecto cartagenero cierre el curso. Si el Jimbee cae eliminado en los cuartos de final, la campaña se podrá catalogar como notable y muy positiva gracias al histórico título de la Supercopa de España que ya luce en las vitrinas de la entidad, además del tremendo mérito de haber alcanzado la Final Four de la Champions League y de la Copa del Rey.

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Sin embargo, caer a las primeras de cambio en la Liga supondría un indiscutible paso atrás en la competición regular que nadie quiere firmar. Ni Duda ni sus futbolistas contemplan el escenario de las vacaciones anticipadas. La plantilla confía plenamente en sus posibilidades, apela al orgullo del campeón y saltará al parqué madrileño convencida.