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El filial de ElPozo se clasifica para la final por el ascenso

El conjunto murciano elimina a Gran Canaria tras vencer 3-4 el encuentro de vuelta de semifinales del play off

Los jugadores del filial de ElPozo celebran el pase a la final

Los jugadores del filial de ElPozo celebran el pase a la final / Prensa ElPozo Murcia

L.O.

El filial de ElPozo Murcia se ha metido en la final por el ascenso a Segunda División. El conjunto murciano eliminó en semifinales al vencer en el choque de vuelta al histórico Gran Canaria de Las Palmas por 3-4, gracias dos goles de Andrés y uno de Palacio y Carrión, después de triunfar también en la ida por 7-2. Por tanto, ya está a solo dos encuentros de recuperar una categoría en la que llegó a ser campeón de liga. Este lunes conocerá a su rival, que puede ser Mengíbar, Matató o Pontevedra.

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