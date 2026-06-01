Fallece Pedro Muñoz Boj, el primer ‘14’ del Júver Murcia

El murciano Pedro Muñoz Boj, el primer jugador que lució el dorsal ‘14’ del Júver Murcia, ha fallecido a los 63 años de edad después de una larga enfermedad. Él tuvo la oportunidad de jugar junto a Randy Owens, otra leyenda que dijo adiós hace unos años, y también junto a Marcial Alarcón, Javier Arnal, Alberto Calderón, Luis Gonzaga Contreras, Antonio Hernández, Ángel Arturo López, Tomás Rodrigo, Rogelio Sierra y José Torralba. a las órdenes de Manrique Cos Tejada.

La plantilla del Júver Murcia en la temporada 1985-1986 / L.O.

Llegó al club, el actual UCAM Murcia, en la primera temporada, la 1985-1986. Venía de Maristas La Merced, como la mayoría de los integrantes de aquella plantilla. Siendo muy joven comenzó a jugar al baloncesto, un deporte que estaba en paños menores en esos momentos en la ciudad. Pero con ilusión y esfuerzo, este escolta que cuando militó en el Júver tenía 23 años de edad, se coló en un equipo plagado de jóvenes estudiantes a los que en enero de 1986 reforzó un estadounidense que revolucionó a un club que militaba entonces en Tercera División. Después, con el salto a Primera B, Muñoz Boj salió de la plantilla y continuó jugando en Molina, donde logró un ascenso a Segunda División para terminar su carrera en las canchas en Santomera con 30 años recién cumplidos.

Muñoz Boj se licenció en Biología y fue director de calidad de la empresa Mivisa. Hace unas semanas, con motivo de uno de los actos del 40 aniversario de la entidad donde se rindió homenaje a Randy Owens, regresó al Palacio de los Deportes junto a Luis González ‘Chaga’, Javier Arnal, Pepe Torralba y Marcial Domingo, que recibieron una camiseta conmemorativa y disfrutaron del triunfo ante el Unicaja Málaga en una jornada donde el equipo que dirige Sito Alonso logró su vigésima tercera victoria de la temporada.

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Ahora, allá donde se encuentren, Muñoz Boj seguro que se echará una pachanga con Randy Owens.