Un épico Águilas logra el ascenso a Primera RFEF

Lo del Águilas FC esta temporada se pronosticaba intenso, difícil y muy duro, pero seguro que nadie se esperaba llegar a la agonía, al sufrimiento jugar 100 minutos con un hombre menos y llegar a los penaltis para logra el ascenso a Primera Federación. Ha tenido que superar a lo largo de estos diez meses que ha durado la temporada muchos obstáculos y adversidades un equipo capitaneado por Adrián Hernández, quien logra su segundo ascenso a Primera RFEF y a quien se le va hacer un hueco en el Museo del Fútbol Aguileño.

El partido comenzó sin sobresaltos. Respeto, control y algo de miedo hasta que a los veinte minutos era expulsado Antonio Sánchez. Entonces, el miedo dejaba paso al valor para vivir una cita de héroes. Sólo valdría hacerlo a la épica y así se recordará. En inferioridad numérica, tras adelantarse en el marcador durante la prórroga, tras sufrir el empate y vencer en una tanda de penaltis agónica para lograr el ascenso a la tercera categoría del fútbol español.

Comienzo igualado

Y es que el partido ante el Poblense fue épico. Los de Adrián Hernández comenzaron el encuentro intentando neutralizar la posesión de los locales, con un fútbol que no le daba superioridad a ninguno de los dos equipos, aunque los que disponían de las ocasiones más claras eran los blanquiazules, en esta ocasión de blanco. Chris Martínez remataba de cabeza encontrándose al portero Sabater, que detenía el balón, y Javi Casstedo lanzaba ajustado al larguero.

Desigualdad numérica

En un balón largo en el centro del campo levantó en exceso la pierna Antonio Sánchez, golpeando en la cabeza a Penyafort, quien tuvo que ser desplazado a un centro hospitalario, por lo que el partido estuvo detenido unos 40 minutos hasta que llego una nueva ambulancia al estadio. Tras la reanudación, y con un jugador menos por expulsión con roja directa de Antonio Sánchez, los costeros fueron mejores, llegando al área local y creando ocasiones. De nuevo Chris Martínez estuvo a punto de hacer gol de falta indirecta, pero Sabater lo evitó con una gran intervención. Otro remate de cabeza salió alto por muy poco.

En el segundo acto, los locales fueron a por el partido, encontrándose a un equipo que supo sufrir y proteger a su portero. Salcedo fue quien evitó el gol del ariete local Prohens en un remate a puerta. Los costeros llegaban esporádicamente a la portería local, pero, cuando lo lograban, era con mucho peligro. Javi Castedo se inventaba un lanzamiento escorado que salió cerca del larguero.

Los locales tenían el balón, pero sin argumentos excesivamente ofensivos. Por su parte, los costeros lograban llegadas con intenciones de gol, pero tampoco se llegaba a encontrar la portería.

Final agónico

Una igualdad que llevó el partido a la prórroga, en la que una falta sobre Johan Terranova en el balcón del área la transformaba en gol Yasser, adelantando a los costeros. Pero esta historia no podía ser tan sencilla y tras una mano de Fer Martínez en su propia área empató Fullana un partido que se fue a los penaltis.

Entonces apareció la figura del portero Salcedo, quien detuvo el segundo lanzamiento a Diego Martínez. Los de Adrián Hernández no fallaron: marcaron Yasser, Javi Pedrosa, Adri Pérez, José Más y Fer Martínez, quien certificó el ascenso del cuadro costero a Primera Federación.

Fiesta por todo lo alto

La fiesta del ascenso comenzó en el Municipal de Sa Pobla. Los jugadores y los más de 200 aficionados que se desplazaron a Mallorca festejaron el logro, pero en Águilas tampoco tardó la afición en llegar a la emblemática Fuente de la Pava de la Balsa, en donde comenzaron los festejos, para trasladarse después a la Plaza del Icaro, en el Paseo del Puerto. Si de color blanquiazul amanecía Águilas, con los aficionados llenando los lugares de encuentro, conforme avanzó el día, ese color blanquiazul del equipo y de la ciudad impregnó las calles con caravanas improvisadas hasta la llegada del equipo.

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El alcalde de Águilas, Cristóbal Casado, quien no se pudo desplazar a Mallorca por asuntos personales, fue uno de los primeros en llegar a la Plaza de España para felicitar al equipo por el ascenso. «Ha sido un partido muy duro, una temporada muy difícil, por lo que toca celebrarlo. Se lo han trabajado durante todo el año», reconoció el alcalde.