David DeJulius logra un hito en la historia del UCAM Murcia CB

La sobresaliente temporada que ha realizado David DeJulius con el UCAM Murcia CB ha tenido recompensa. El base ha sido incluido en el quinteto ideal de la Liga ACB como mejor base. Un premio muy merecido para un director de juego que llegó el pasado verano al conjunto universitario, que se convierte en el primer jugador en la historia del club que lo ha conseguido en la competición española. Sí que hay un precedente en la Basketball Champions League con el ala pívot Ovie Soko, fue estuvo en el mejor equipo en 2018.

David DeJulius, base del UCAMMurcia, durante un partido esta temporada de la Liga Endesa. / Aitor Bouzo/ ACB Photo

El exjugador del Maccabi de Tel Aviv ha concluido el campeonato regular con estadísticas espectaculares, con 17,8 puntos, 1,7 rebotes, 4,3 asistencias, 0,8 recuperaciones y 16,6 de valoración en 25:14 por encuentro. Ha sido el segundo anotador de la categoría por detrás del baskonista Timothé Luwawu-Cabarrot, francés que ha promediado 18,7 y que también está en el quinteto ideal junto a Jean Montero (Valencia Basket), Mario Hezonja (Real Madrid) y Luka Bozic (Covirán Granada).

El estadounidense del UCAM Murcia CB ha superado en tres ocasiones esta temporada los 30 puntos, y en 14 de los 34 encuentros, un 41%, ha anotado 20 o más -su récord está 35 contra el Manresa en el Nou Congost-.

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Sus porcentajes de tiro son notables. Destacan especialmente los de tiros libres (79%) y triples (38%). Además, ha recibido una media de 3,71 faltas por encuentro, que le han llevado a la línea en 126 ocasiones. Pero su influencia en el juego de los de Sito Alonso va más allá por lo que genera para su compañeros. Ha repartido una media de 4,3 asistencias y ha estado en dos ocasiones en dobles dígitos en pases de canasta, estableciendo su récord personal con 12 ante el Real Madrid, encuentro donde alcanzó su máxima valoración con 39 puntos. En defensa su trabajo ha estado fuertemente condicionado por el desgaste ofensivo, pero su capacidad física le permite aguantar bien los contactos y los bloqueos directos.