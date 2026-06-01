El CN Los Nietos celebra el Trofeo Emacc en memoria de Juan Barrionuevo

El Club Náutico Los Nietos acogió el Trofeo Emacc-II Memorial Juan Barrionuevo, donde los ganadores fueron Diego Sánchez (Optimist C), Alba Alcaraz y Lorenzo Nebreda (sub-11), Vera Gallut y Martín Barrionuevo (sub-13), Marina Torralba y Rafael Gallut (sub-16), Carlos Soto y José Juan Valverde (Snipe), Alejandra González-Ángel Peñalver (Ilca4) y María Martínez-Carlos Martínez (Ilca 6). En la Overall se impuso Diego Sánchez; en Snipe, Carlos Soto-José Juan Valverde; en Ilca 4, Ángel Peñalver; y en Ilca6, Carlos Martínez. Y en Optimist, Alba Acaraz (sub-11), Martín Barrionuevo (sub-13) y Rafael Gallut (sub-16). La jornada se completó con diferentes regatas de remo, en las que en veteranas se impuso el CN Los Nietos, el CN Santa Lucía en veteranos y mixtos.