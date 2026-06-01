Álvaro Carpe convierte el Mundial de Moto3 en un mano a mano con Quiles

El murciano Álvaro Carpe cazó el segundo puesto en el Gran Premio de Italia de Moto3, una cita donde el líder del Mundial, Máximo Quiles, quien salvó una caída a una vuelta del final, solo pudo ser undécimo, aunque conserva la primera plaza. El subcampeón en Mugello, en un giro final frenético, con continuos intercambios de posiciones, era duodécimo a cinco de la bandera a cuadros después de haber liderado en algunos momentos una prueba donde no hubo en ningún momento un dominador. Pero una vez más, firmó un sprint final sobresaliente, de matrícula de honor, para quedarse a 4 décimas de segundo de su compañero Brian Uriarte, que se llevó la victoria. De esta forma, Carpe ha convertido el título de Moto3 en un mano a mano con Quiles, quien con 145 puntos mantiene una renta de más de dos carreras, 52 puntos, sobre el otro murciano de la parrilla, que figura con 93, mientras que tercero es Adrián Fernández, con 89.

Como es habitual, Moto3 fue un manicomio. Salvo Adrián Fernández, nadie fue capaz de liderar durante más de una vuelta. Pero el madrileño no llegó a subir al podio, una muestra más de la máxima igualdad y que da mayor realce al segundo puesto de Carpe y a que Quiles sea el único piloto que ha ganado tres grandes premios. De hecho, hasta la cita de Mugello era el único que siempre había subido al podio. Pero ese día donde no saliera todo a la perfección llegó en el circuito donde hace un año logró su primer triunfo mundialista.

Tanto Carpe como Quiles partieron desde posiciones retrasadas en parrilla de salida, pero ya en la primera vuelta, el del Team Ajo logró remontar hasta la octava plaza. Quiles, por su parte, caía hasta la decimoquinta tras un mal arranque. Pero a partir de ahí comenzó la remontada. Carpe se situó en la primera plaza con Quiles en la segunda. Entraron entonces en escena muchos pilotos, sobre todo algunos que hasta el momento no habían aparecido en las primeras posiciones esta temporada, como Eddie O’Shea o el malayo Hakim Danish, del equipo que patrocina la firma cartagenera de cascos MT.

GRAFCAT1687. MONTMELÓ (BARCELONA), 05/09/2025.- El piloto español de Moto3 Álvaro Carpe (Red Bull KTM Ajo) durante los primeros entrenamientos libres del Gran Premio de Cataluña, que se disputará este domingo en el circuito de Barcelona-Cataluña en Montmeló. EFE/Alejandro García / Alejandro García / EFE

Se repitió el doble murciano en la undécima vuelta, pero un toque provocó que Carpe tuviera que empezar de nuevo al caer hasta la duodécima plaza un giro después. En cabeza, Quiles resistía los ataques mientras que Adrián Fernández se ponía al frente abriendo un ligero hueco. Pero como pasa siempre, en Moto3 no es nada definitivo, como en la vida. Y Carpe, que era noveno a tres vueltas del final cuando Quiles era segundo, le dio la vuelta a la situación con otro final a los que tiene acostumbrados a sus seguidores.

Fue a dos vueltas del final cuando llegó el momento de crisis para el líder del Mundial. En primer lugar estuvo a punto de tocarse con un rival, y en la curva quince del largo trazado italiano, que tiene una recta de meta de un kilómetro, salvó la caída, pero se vio relegado hasta la cola del grupo cabecero. Mientras, Carpe seguía avanzando para entrar con las opciones intactas en una vuelta final donde todo el orden establecido hasta ese momento saltó por los aires. Uriarte, de 17 años, cogió la cabeza y ya no la soltó. Carpe, con adelantamientos al límite, superó a Adrián Fernández y Hakim Danish para conseguir el segundo puesto con solo 38 milésimas de segundo sobre el malayo. Y Quiles, quien llegó a situarse quinto, sufrió otro toque en la última cueva que le relegó a la undécima plaza.

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"Es una locura"

«Ha sido una carrera de locura, similar a la de Barcelona», dijo Carpe mientras celebraba el segundo puesto, el mismo resultado que logró en Montmeló, en esa ocasión por detrás de un Máximo Quiles que acabó frustrado. «Cuando estás entre el octavo y el duodécimo, estás en medio de una guerra, ahí es donde hay más locura porque todo el mundo quiere ir adelante. Cuando me encontré en ese punto, quise adelantar cuanto antes porque si te relajabas un poco en una curva, te pasaba alguien. Tenía ahí a Pini, Ríos, Esteban, Muñoz, que es un guerrero, y quería salir cuanto antes. Lo que no me esperaba es que saliera en la última vuelta y llegase hasta el segundo puesto», añadió Carpe, quien también se mostró ambicioso: «Estoy contento, obviamente, pero todavía hace falta más, más resultados», concluyó un piloto al que se le sigue resistiendo el primer puesto, pero que este año ya suma tres podios y gracias a su regularidad -solo no puntuó en Le Mans y su peor resultado en el resto es un quinto- se ha convertido como la alternativa más fiable a un Máximo Quiles que explicó que fue «una carrera muy complicada. La gente iba loca y me tocó hacerlo a mí también. Antes de la última vuelta tuve un ‘high side’, la moto se me fue de delante, pero no sé por qué. Conseguí remontar desde la decimoquinta posición y colocarme quinto en la última curva, pero el piloto que tenía delante se cerró y me fui tras vez para atrás. No pudo ser», se lamentó.