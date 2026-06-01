Fútbol
El Alhama ElPozo se despide de Primera con otra derrota
Se acabó el suplico para el Alhama ElPozo, ya descendido desde hace dos jornadas. Terminó su paso fugaz por la máxima categoría del fútbol femenino, siendo goleado por el Athletic (4-1), en un partido donde hubo mas goles que fútbol. Las alhameñas no estuvieron mal, aunque parezca una utopía, pero las grandes facilidades que concedieron en defensa permitieron a las de casa darse un festín.
Los clamorosos despistes defensivos de las azulonas han sido una lacra durante toda la temporada; por ello han perdido la categoría. Uno de ellos supuso el tanto de las leonas.
Falta de intensidad defensiva. Nuria permitió un buen centro desde la izquierda de Zugasti, y en el área, Agote le come la tostada a una despistada Vega y bate a Elena de Toro.
El segundo tiempo fue una tortura para para el Alhama. Randri García quiso apuntalar la defensa con la entrada de la capitana Judith Caravaca, pero fue todo lo contrario.
Campos hizo el segundo a los trece minutos. Pase filtrado de Pinedo y la atacante rojiblanca no perdonó. Cuatro minutos después llegó el tercero. Amezaga gana la partida a todas las defensoras visitantes y bate a Elena. Poco después, Campos hace el cuarto.
El gol del honor lo marcó Mariana tras una buena llegada del Alhama ElPozo.
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