Alcaraz ya tiene dos récords del mundo y va a por el tercero

José Antonio Alcaraz Pérez (Murcia, 24 de noviembre de 1975) ya tiene dos récords del mundo en sus piernas. A este Policía Local en Molina de Segura le gustan los retos. Y cuando cumplió 50 años se planteó tres. Dos ya los ha conseguido. Solo le resta uno. El pasado mes de febrero, en el Campeonato Regional, batió la plusmarca mundial en Master 50 de 800 metros, estableciéndola en 1:57.55 y mejorando la que en agosto de 2024 había logrado otro español, Toni Franco. El pasado fin de semana mejoró otro, en este caso el de la Milla en pista al aire libre, que tenía desde 2019 un estadounidense, Brad Barton. El murciano dejó la marca en 4:17.19 en el transcurso del Trofeo Corpus de Toledo. Por tanto, ya son dos plusmarcas mundiales que llevan su nombre. Pero ahora quiere una más, la de 1.500 metros lisos. Alcaraz, que es el presidente del club de atletismo Grupo Alcaraz, cuenta con un palmarés repleto éxitos. Ha sido varias veces campeón de España de pista en diferentes categorías de veteranos y también de cross. Además, tiene el récord de España en 1.500 metros lisos en pista cubierta y también tuvo en su poder durante un tiempo otro al aire libre en la misma distancia que le quitó el olímpico Reyes Estévez.