Águilas sigue este lunes de fiesta por el ascenso de su equipo a Primera RFEF

Se vivió en Águilas una noche de domingo a lunes muy larga. Pero pocos lamentaron la falta de sueño en el comienzo de la semana. Y es que nadie perderse la celebración del ascenso a Primera RFEF del conjunto costero presidido por Alfonso García. Fue una noche de locura, con miles de aguileños en las calles, esperando a los jugadores que han conseguido el hito de colocar a El Rubial entre los campos que el próximo curso formará parte de la tercera categoría. Sobre las once de la noche llegó la expedición del Águilas FC. Con los aficionados llenando las calles, los futbolistas no dudaron en subirse en una carroza de Carnaval, de la Murga ‘Los Ciegos Ciegos Perido’, para en una especie de rúa improvisada traladarse desde el Centenario El Rubial hasta la Plaza de España. Allí se festejó el ascenso por todo lo alto, pasando como es obligado por la fuente de la emblemática Pava se la Balsa.

Tras descansar unas horas, los héroes blanquiazules reiniciaron las celebraciones en la tarde de este lunes, aunque la fiesta esta vez fue más protocolaria. A las 19.40 la directiva y plantilla del Águilas FC se trasladó a la Iglesia de San José para realizar la tradicional ofrenda de flores a la Virgen de los Dolores. Solo unos minutos después tocó desplazamiento al ayuntamiento de Águilas para la recepción oficial. Allí fueron recibidos por la corporación municipal, encabezada por el alcalde Cristóbal Casado. Y a continuación llegó de nuevo la fiesta, con la plantilla saliendo al balcón del Ayuntamiento para reencontrarse con sus aficionados, que les esperaban en la Plaza de España animados por la música de un DJ.

Durante la visita al Ayuntamiento esta redacción recogió las declaraciones de algunos de los protagonistas. Uno de los más felices es el presidente Alfonso García. Agradeciendo el apoyo de los aficionados, recordando que "sin afición no hay equipo", se mostró orgulloso de lo conseguido por sus jugadores. "Lo han dado todo", decía, recordando el esfuerzo de jugar casi todo el partido con un jugador menos. "Les transmití que he visto muchos partidos con entrega, coraje e ilusión, pero este es el que más". "Demostraron que querían ascender y dar un alegría al pueblo".

En plena celebración, Alfonso García ya piensa en el futuro más inmediato, y ese futuro más inmediato pasa por remodelar las instalaciones del Centenario El Rubial. Explicando que ya se han mantenido varias conversaciones con el Ayuntamiento, pidió más agilidad para "poder tener un estadio en condiciones". Recordó también que ahora mismo no se pueden hacer más abonados al estar cubiertos los asientos disponibles.

Alfonso García puso la pelota en el tejado del alcalde de Águilas, Cristóbal Casado, y el regidor recogió el guante. "Estamos varios meses trabajando, pero la burocracia es lenta, y a veces no es responsabilidad municipal. Somos conscientes de que necesitamos un campo más grande y de que hay que dotar esas instalaciones deportivas a la categoría del equipo, que ahora es ya profesional".

Sobre el ascenso, Casado se mostró contentísimo. No dudó en afirmar que "nunca he visto Águilas después de un ascenso como lo vi anoche. Estamos con el equipo a tope".

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De esa felicidad de los aguileños también habló Adrián Hernández, técnico de los costeros. "Estamos muy felices de estar aquí. No me imaginaba tanta gente en las calles de Águilas", decía. Al ser cuestionado sobre su futuro, indicaba que todavía no se habían sentado a hablar de la renovación, pero dejó claro que está encantado en Águilas. Alfonso García también coincidió en esa buena conexión con el preparador murciano.