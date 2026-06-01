Polideportivo
Agenda deportiva de la semana: qué ver en televisión y los equipos de la Región
Consulta el calendario completo de los equipos y deportistas de la Región de Murcia
La primera semana de junio trae grandes acontecimientos. En fútbol sala, el Jimbee Cartagena se juega esta noche seguir con vida en el play off por el título, mientras que ElPozo se jugará la clasificación el miércoles a una carta en casa ante Jaén Paraíso Interior. Además, a lo largo de la semana el UCAM Murcia librará una batalla por estar en las semifinales de la liga, recibiendo este martes el Barça en el primer encuentro. También comienza la cuenta atrás para el Mundial de fútbol con un amistoso de la selección española masculina, mientras que la femenina jugará un partido clave de clasificación. En tenis, sin Carlos Alcaraz, Roland Garros conocerá un nuevo ganador el próximo domingo. Y en motociclismo, sin descanso, llega el Gran Premio de Hungría.
Lunes, 1 de jun io
FÚTBOL SALA: cuartos de final (2º)
Movistar Inter-Jimbee (LaLiga+) 20:00
TENIS: Roland Garros
Octavos de final (Eurosport/DAZN) 11:05
Martes, 2 de junio
BALONCESTO: cuartos de final (1º)
UCAM Murcia-Barça (DAZN) 19:00
Real Madrid-Tenerife (DAZN) 21:00
TENIS: Roland Garros
Cuartos de final (Eurosport/DAZN) 15:30
Miércoles, 3 de junio
FÚTBOL SALA: cuartos de final (3º)
ElPozo Murcia-Jaén (LaLiga+) 20:00
BALONCESTO: cuartos de final (1º)
Valencia-Bilbao (DAZN) 19:00
Baskonia-Joventut (DAZN) 21:00
TENIS: Roland Garros
Cuartos de final (Eurosport/DAZN) 15:30
Jueves, 4 de junio
FÚTBOL: Amistoso
España-Irak (La 1) 21:00
FÚTBOL SALA: cuartos (si es necesario)
Jimbee-Movistar Inter (LaLiga+) PD
BALONCESTO: cuartos de final (2º)
Barça-UCAM Murcia (DAZN) 19:00
Tenerife-Real Madrid (DAZN) 21:00
TENIS: Roland Garros
Semifinales femeninas (Eurosport/DAZN) 15:00
Viernes, 5 de junio
FÚTBOL: clasificación Mundial femenino
España-Inglaterra (La 1) 18:00
BALONCESTO: cuartos de final (2º)
Bilbao-Valencia (DAZN) 19:00
Joventut-Baskonia (DAZN) 21:00
TENIS: Roland Garros
Semis masculinas (Eurosport/DAZN) 14:30
Sábado, 6 de junio
BALONCESTO: cuartos (si es necesario)
Real Madrid-Tenerife (DAZN) 18:00
UCAM Murcia-Barça (DAZN) 21:00
MOTOCICLISMO: Gran Premio de Hungría
TENIS: Roland Garros
Final femenina (Eurosport/DAZN) 15:30
Domingo, 7 de junio
FÚTBOL SALA: ascenso a Primera
Málaga-Zambú Pinatar (RFEF.es) 17:00
Primera División femenina (semifinales)
Melilla-STV Roldán (RFEF.es) 12:00
BALONCESTO: cuartos (si es necesario)
Valencia-Bilbao (DAZN) 18:00
Baskonia-Joventut (DAZN) 21:00
FÚTBOL: ascenso a Segunda RFEF
Real Murcia Imperial-Olímpico 11:00
MOTOCICLISMO: Gran Premio de Hungría
Carrera Moto2 (DAZN) 12:15
TENIS: Roland Garros
Final masculina (Eurosport/DAZN) 15:30
