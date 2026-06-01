Agenda deportiva de la semana: qué ver en televisión y los equipos de la Región

Consulta el calendario completo de los equipos y deportistas de la Región de Murcia

La victoria de UCAM Murcia frente a Lleida, en Imágenes / Israel Sánchez

Dioni García

La primera semana de junio trae grandes acontecimientos. En fútbol sala, el Jimbee Cartagena se juega esta noche seguir con vida en el play off por el título, mientras que ElPozo se jugará la clasificación el miércoles a una carta en casa ante Jaén Paraíso Interior. Además, a lo largo de la semana el UCAM Murcia librará una batalla por estar en las semifinales de la liga, recibiendo este martes el Barça en el primer encuentro. También comienza la cuenta atrás para el Mundial de fútbol con un amistoso de la selección española masculina, mientras que la femenina jugará un partido clave de clasificación. En tenis, sin Carlos Alcaraz, Roland Garros conocerá un nuevo ganador el próximo domingo. Y en motociclismo, sin descanso, llega el Gran Premio de Hungría.

Lunes, 1 de jun io

FÚTBOL SALA: cuartos de final (2º)

Movistar Inter-Jimbee (LaLiga+) 20:00

TENIS: Roland Garros

Octavos de final (Eurosport/DAZN) 11:05

Martes, 2 de junio

BALONCESTO: cuartos de final (1º)

UCAM Murcia-Barça (DAZN) 19:00

Real Madrid-Tenerife (DAZN) 21:00

La victoria de UCAM Murcia frente a Lleida, en Imágenes / Israel Sánchez

TENIS: Roland Garros

Cuartos de final (Eurosport/DAZN) 15:30

Miércoles, 3 de junio

FÚTBOL SALA: cuartos de final (3º)

ElPozo Murcia-Jaén (LaLiga+) 20:00

Las imágenes del ElPozo Murcia - Jaén

Las imágenes del ElPozo Murcia - Jaén / Juan Carlos Caval

BALONCESTO: cuartos de final (1º)

Valencia-Bilbao (DAZN) 19:00

Baskonia-Joventut (DAZN) 21:00

TENIS: Roland Garros

Cuartos de final (Eurosport/DAZN) 15:30

Jueves, 4 de junio

FÚTBOL: Amistoso

España-Irak (La 1) 21:00

FÚTBOL SALA: cuartos (si es necesario)

Jimbee-Movistar Inter (LaLiga+) PD

BALONCESTO: cuartos de final (2º)

Barça-UCAM Murcia (DAZN) 19:00

Tenerife-Real Madrid (DAZN) 21:00

TENIS: Roland Garros

Semifinales femeninas (Eurosport/DAZN) 15:00

Viernes, 5 de junio

FÚTBOL: clasificación Mundial femenino

España-Inglaterra (La 1) 18:00

BALONCESTO: cuartos de final (2º)

Bilbao-Valencia (DAZN) 19:00

Joventut-Baskonia (DAZN) 21:00

Paris (France), 31/05/2026.- Rafael Jodar of Spain during his Men's 4th round match against Pablo Carreno Busta of Spain at the French Open Grand Slam tennis tournament at Roland Garros in Paris, France, 31 May 2026. (Tenis, Abierto, Francia, España) EFE/EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON / CHRISTOPHE PETIT TESSON / EFE

TENIS: Roland Garros

Semis masculinas (Eurosport/DAZN) 14:30

Sábado, 6 de junio

BALONCESTO: cuartos (si es necesario)

Real Madrid-Tenerife (DAZN) 18:00

UCAM Murcia-Barça (DAZN) 21:00

MOTOCICLISMO: Gran Premio de Hungría

Carrera Sprint (DAZN) 15:00

TENIS: Roland Garros

Final femenina (Eurosport/DAZN) 15:30

Domingo, 7 de junio

FÚTBOL SALA: ascenso a Primera

Málaga-Zambú Pinatar (RFEF.es) 17:00

Primera División femenina (semifinales)

Melilla-STV Roldán (RFEF.es) 12:00

BALONCESTO: cuartos (si es necesario)

Valencia-Bilbao (DAZN) 18:00

Baskonia-Joventut (DAZN) 21:00

FÚTBOL: ascenso a Segunda RFEF

Real Murcia Imperial-Olímpico 11:00

Álvaro Carpe celebra su segundo puesto en el podio del Gran Premio de Italia. | TEAM AJO / Team Ajo

MOTOCICLISMO: Gran Premio de Hungría

Carrera Moto3 (DAZN) 11:00

Carrera Moto2 (DAZN) 12:15

Carrera MotoGP (DAZN) 14:00

TENIS: Roland Garros

Final masculina (Eurosport/DAZN) 15:30

