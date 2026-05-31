Vikingos Afemce, campeón de la Liga de Salud Mental

Los Vikingos Afemce de Cieza se proclamaron campeones de la XVIII Liga de Fútbol Sala Salud Mental tras vencer en la final a Piratas Afesmo en el Pabellón José Angosto de Cieza. En esta edición, que ha estado respaldada un año más por la empresa Prevemur, participaron más de un centenar de deportistas con problemas de salud mental.

La competición, organizada por la FFRM, en colaboración con la Federación Salud Mental Región de Murcia, finalizó con una jornada deportiva en la que Racing AFES y Halcones Noroeste quedaron en tercera y cuarta posición, respectivamente.

Tras los partidos se procedió a la entrega de trofeos y medallas, a la que asistieron Bartolomé Molino, vicepresidente de la FFRM; Tomás Salmerón, alcalde de Cieza; Rosa Garrigós, coordinadora de la Federación Salud Mental Región de Murcia; y Francisca Teruel Julia, presidenta de la Asociación Salud Mental Cieza y Comarca (Afemce).

Más de 100 personas con problemas de salud mental han participado en esta edición de la liga, que comenzó el pasado mes de octubre de 2025 y que, desde su puesta en marcha en 2007, promueve la inclusión social.

Buen papel de la selección de Diversidad Funcional Intelectual

La selección de la Región de Murcia de Diversidad Funcional Intelectual, dirigida por Andrés González, ha participado en el Nacional que se ha celebrado en el Puerto de Santa María (Cádiz) y que ha contado con el patrocinio de JJG Works Maquinaria. Los murcianos ganaron a Islas Canarias (2-1), empataron con Melilla (1-1) y perdieron con Andalucía (0-3) y Castilla-La Mancha (2-1).

Selección regional de Diversidad Funcional Intelectual, / FFRM

Nuevo curso de árbitros de fútbol

La FFRM abre el plazo de inscripción del nuevo curso de árbitros de fútbol para la próxima temporada 2026/2027, que contará con clases teóricas, preparación física y prácticas de campo. Los interesados deben tener entre 16 y 24 años. La cuota de inscripción de acceso al curso será de 40€, y el plazo estará abierto hasta el 15 de septiembre, con un límite de 70 personas por cada sede (Murcia, Cartagena, Cehegín, Lorca y Mar Menor). El curso tendrá una duración de tres meses, y una vez finalizado se hará un examen teórico y unas pruebas físicas de acceso estipuladas por el Comité Nacional.

Campaña de captación de árbitros en Yecla

La FFRM está llevando a cabo una campaña de captación de árbitros en Yecla. El árbitro yeclano de Primera RFEF, Alejandro Clemente Ortuño, está realizando visitas a los colegios del municipio para animar a niños y adolescentes a convertirse en árbitros. Bajo el lema ‘Conviértete en árbitro, forma parte del juego’, el colegiado perteneciente al Comité de Árbitros de la FFRM continúa desarrollando esta campaña de promoción del arbitraje entre los más jóvenes, acercando la figura del árbitro al entorno educativo y fomentando los valores dentro del deporte.

Seis murcianos, campeones de la Eurocopa de Fútbol Playa celebrada en Cádiz

Los jugadores de la Región de Murcia Chiky Ardil, Domingo Acosta, Pablo López, José Antonio Oliver, Roberto Galindo y Luís Martínez se han proclamado campeones con la selección española masculina de Fútbol Playa de la Euro Beach Soccer League 2026, celebrada en Cádiz, tras imponerse a Portugal en la final disputada en El Puerto de Santa María. El combinado de Christian Méndez ganó en la tanda de penaltis tras empatar 5-5 contra Portugal.

Jugadores regionales de la selección española masculina de Fútbol Playa. / FFRM

El colegiado Blasco Gil asciende a la Segunda RFEF de Fútbol

El colegiado lorquino Miguel Blasco Gil ha logrado el ascenso a la Segunda RFEF de Fútbol, después de sus ocho temporadas en el arbitraje. Blasco, que comenzó con 17 años en el mundo arbitral, ascendió a Preferente la temporada después del covid, y con una sola campaña en esta categoría dio el salto a la Tercera División, donde ha estado tres años. Ya la temporada pasada se quedó a las puertas del ascenso y arbitró el Jaén con el At. Central, partido de la final del play off por el ascenso a Segunda RFEF.

El colegiado lorquino Miguel Blasco Gil ha logrado el ascenso a la Segunda RFEF de Fútbol. / FFRM

También han dado el salto de categoría a la Primera Federación las árbitras asistentes Ángela Martín Gallardo y Marta Carrillo.

El For Fun reúne a más de 500 niñas en San Pedro del Pinatar

El Campo de Fútbol José Antonio Pérez de San Pedro del Pinatar acogió una nueva jornada del proyecto For Fun, una iniciativa impulsada por la Federación de Fútbol para seguir fomentando el crecimiento del fútbol femenino en la Región. La actividad reunió a más de 500 niñas, que disfrutaron de una jornada llena de deporte, convivencia y diversión. Esta parada del For Fun en San Pedro del Pinatar se suma a las ya celebradas en otros municipios de la Región de Murcia, que continúa creciendo y acercando el fútbol femenino a cientos de niñas.

Abierto el plazo de inscripción de la Liga de fútbol playa base

La Federación de Fútbol abre el plazo de inscripción de la Liga de Fútbol Playa Base para la temporada 2025/2026, una competición que seguirá fomentando el crecimiento y la consolidación de esta modalidad deportiva entre los más jóvenes. La competición estará abierta a equipos de categorías Benjamín, Alevín, Infantil y Cadete masculino, así como Alevín, Infantil, Cadete y Juvenil femenino. La competición tendrá varias sedes y se celebrará durante los meses de junio, julio y agosto. Las sedes previstas serán San Javier, Mazarrón, Águilas y Los Alcázares. Además, los clubes que participaron en la II Copa Presidente de Fútbol Playa accederán directamente a esta nueva liga, salvo renuncia expresa.