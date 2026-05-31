El UCAM Murcia se enfrentará al Barça en cuartos de final: cuándo juega y a qué hora

El UCAM Murcia CB se enfrentará al Barça en los cuartos de final de la Liga Endesa después de perder los azulgranas ante el Valencia Basket, un resultado que deja a los universitarios en la cuarta posición de la clasificación. La eliminatoria dará comienzo este martes, a las siete de la tarde en el Palacio de los Deportes, mientras que el segundo será el jueves en el Palau Blaugrana. El tercero, en caso de ser necesario, se volvería a disputar en Murcia el sábado 6 de junio. El triple empate a 25 victorias con el Valencia y el Baskonia perjudica a los de Sito Alonso.

Un desdibujado conjunto azulgrana perdió con rotundidad ante el Valencia, que finalmente ha ocupado la segunda plaza de la clasificación. Los de Pedro Martínez han dominado de principio a fin a un equipo fuertemente criticado por su afición, con abucheos para todos los jugadores excepto para Shengelia.

El cuarto puesto, que es el mejor de la historia para los universitarios, provoca que en caso de superar la primera ronda, se tenga que enfrentar en semifinales al ganador del Real Madrid-Tenerife. Por la otra parte del cuadro, los enfrentamientos son Valencia-Surne Bilbao y Baskonia-Joventut.

Venta de entradas

El UCAM Murcia CB ya ha activado la venta de entradas para el primer partido del play off de la Liga Endesa. La entidad universitaria ha fijado un precio especial de 20 euros para sus abonados, como reconocimiento a la fidelidad mostrada durante la temporada. La compra podrá realizarse a través de la página web oficial del club o de manera presencial en las oficinas del Palacio de los Deportes.

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Los abonados tendrán hasta las 10.00 horas del martes para formalizar la compra. La venta para el público general se abrirá este lunes a las 10.00 horas, una vez finalizada la fase regular de la Liga Endesa y definidos los emparejamientos de cuartos de final.