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Sorato Anraku, oro de boulder en la World Climbing Series: "Siempre que compito voy buscando la victoria, me imaginaba ya ganador antes de la final"

El escalador japonés se ha coronado campeón de boulder de la World Climbing Series Comunidad de Madrid 2026 en Alcobendas este sábado

Sorato Anraku: "Siempre imagino que gano antes de la final"

Sorato Anraku: "Siempre imagino que gano antes de la final"

Sara Fernández García / PI STUDIO | FOTO: ALBA VIGARAY

Cristina Andrade del Alcázar

Madrid

El escalador japonés Sorato Anraku ha conseguido el primer puesto en el podio de boulder masculino de World Climbing Series Comunidad de Madrid 2026 tras ganar el oro este sábado en Alcobendas. 

Tras la final Anraku ha recibido a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA para hablar sobre su victoria en Madrid y cómo afronta su paso por la Copa del Mundo de Escalada.

P: ¿Cómo te sientes tras haber ganado el oro de boulder en la Copa del Mundo de Escalada de Madrid?

R: Estoy muy feliz en España. Me encanta el lugar y la atmósfera.

P: ¿Cuáles eran tus deseos o tus esperanzas en esta competición?

R: Por supuesto la victoria. Siempre que compito voy buscando la victoria y me imaginaba ya ganador antes de la final.

P:¿Cómo te sientes cuando compites en España?

R: Me gusta España, es el mejor país de Europa. Es la segunda vez que vengo a España. Quiero visitar España otra vez, tanto para competir como para conocerla mejor.

P: ¿Qué te ha transmitido la atmósfera del evento?

R: Las personas son muy amables y he estado muy motivado. El público ha hecho que me emocione y estoy agradecido por ello.

P: ¿Cuál es tu próximo objetivo?

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R: En cuatro días competiré en Praga, en la que me mediré en dos modalidades: boulder y velocidad. Va a ser una jornada difícil, pero ahora que siento la victoria, me siento feliz. Quiero recuperar mi cuerpo y mi mente para Praga.

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