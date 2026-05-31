Carreras populares
Sisco Díaz e Isa Pelegrín, campeones en el Cross de Alumbres
El XIII Cross de Alumbres, con cerca de 6 kilómetros, acoge duodécima carrera del calendario del Región de Murcia Running Challenge 2026
El circuito de carreras populares Región de Murcia Running Challenge 2026 vivió duodécima prueba de su calendario en el marco del XIII Cross de Alumbres, sobre una distancia aproximada de 6 kilómetros en la prueba absoluta, con salida y meta en el Pabellón de Alumbres y bajo la organización del Club Deportivo Alumbres Sport, en colaboración con la Federación de Atletismo de la Región de Murcia, la concejalía de Deportes del ayuntamiento de Cartagena, y el patrocinio de Repsol.
Por el lado masculino, el triunfo absoluto correspondía un año más a Francisco José ‘Sisco’ Díaz Pozo, del Roller Masters, primer Máster 40 con un tiempo de 22:53, seguido de José Gimeno, en 23:15, así como del atleta del Comemillas RC Jesús Nicolás, igualmente tercer Máster 40, parando el crono en 23:23.
En el apartado femenino la más rápida sería la atleta del Runtritón Cartagena Isabel Pelegrín, primera Máster 35 en 26:41, por delante de la primera senior Tania Galindo, del REntrenos, en 29:14, siendo terceara en meta y primera Máster 40 Kleine Idalit Gómez, del Mandarache Cartagena, en 29:17.
- Rebeca Pérez, alcaldesa de Murcia: 'Somos la única de las diez principales capitales de España que no tenemos un cinturón de autovías
- De la fábrica al hogar: las viviendas 'fabricadas' en 6 meses en Lorca que se lanzan a la conquista de Europa
- Investigan la muerte de un hombre en Molina de Segura: la puerta de su casa estaba abierta y el cadáver se encontraba en el suelo
- Médicos de la Región dejarán de operar en la concertada y hacer horas extra desde el lunes
- Detenidos un funcionario de Archena y un intermediario por expedir a extranjeros certificados de empadronamiento falsos
- Murcia anuncia una gran serie internacional con más 30 millones de impacto económico
- Un gran mercado medieval llega este fin de semana a un pueblo de Murcia, a pocos minutos de la capital, con fuego, música y tabernas
- La rebaja de billete de transporte público en las pedanías de Murcia entra en vigor a finales de verano