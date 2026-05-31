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Sisco Díaz e Isa Pelegrín, campeones en el Cross de Alumbres

El XIII Cross de Alumbres, con cerca de 6 kilómetros, acoge duodécima carrera del calendario del Región de Murcia Running Challenge 2026

El Cross de Alumbres 2026, en imágenes

El Cross de Alumbres 2026, en imágenes

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La Cross de Alumbres 2026, en imágenes / Iván Urquízar

La Opinión

La Opinión

El circuito de carreras populares Región de Murcia Running Challenge 2026 vivió duodécima prueba de su calendario en el marco del XIII Cross de Alumbres, sobre una distancia aproximada de 6 kilómetros en la prueba absoluta, con salida y meta en el Pabellón de Alumbres y bajo la organización del Club Deportivo Alumbres Sport, en colaboración con la Federación de Atletismo de la Región de Murcia, la concejalía de Deportes del ayuntamiento de Cartagena, y el patrocinio de Repsol.

Por el lado masculino, el triunfo absoluto correspondía un año más a Francisco José ‘Sisco’ Díaz Pozo, del Roller Masters, primer Máster 40 con un tiempo de 22:53, seguido de José Gimeno, en 23:15, así como del atleta del Comemillas RC Jesús Nicolás, igualmente tercer Máster 40, parando el crono en 23:23.

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En el apartado femenino la más rápida sería la atleta del Runtritón Cartagena Isabel Pelegrín, primera Máster 35 en 26:41, por delante de la primera senior Tania Galindo, del REntrenos, en 29:14, siendo terceara en meta y primera Máster 40 Kleine Idalit Gómez, del Mandarache Cartagena, en 29:17.

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