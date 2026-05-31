La Run For Parkinson alcanza catorce años repartiendo solidaridad

La Carrera Solidaria Run for Parkinson Murcia alcanzó su decimocuarta edición con alta participación en una jornada calurosa desde primeras horas de la mañana que hicieron más dura una cita ya consolidada en el calendario regional y con dos distancias. En los 10K, la triatleta Irene Hernández Bermejo, médico uróloga de profesión, y el yeclano Aarón Palao Carpena fueron los grandes triunfadores.

La campeona femenina, del Beurban, cruzó la meta con un tiempo de 39:52, a un ritmo de menos de cuatro minutos el kilómetro, siendo la segunda plaza para Almudena Fuentes Martínez (47:54), mientras que la tercera posición se la adjudicó María de la Cruz Roda Jiménez (47:58). En hombres, el tiempo de ganador fue 33:45, siendo la segunda plaza para David Azorín Caballero (34:36) y la tercera para el lorquino Raúl Guevara Castellar (34:40).

Los mejores por categorías

Los ganadores en cada una de las categorías fueron Almudena Fuentes y David Azorín (M35), María de la Cruz Roda y Andrés Dólera (M40), María Francisca Mateo y Raúl Guevara (M45), Pilar Cánovas y Prudencio García (M50), Inmaculada Giménez y Pedro Sánchez (M55), Encarnación Ruiz y Andrés Lorenzo Macías (M60), Gaspar Campello (M65), José Pérez Martínez (M70), Valeria Moreno y Julián Martínez (sub-23), e Irene Bermejo y Aarón Palao (senior).

Sara Abadía y Olmo Velayos, en los 5K

En la prueba de 5K, Sara Abadía Gea (21:08) y Olmo Velayos Hernando (16:23) subieron a lo más alto del podio con Ana Soler Lajarín (21:16) y Pilar López Pizana (22:08) en la segunda y tercera plaza femenina, respectivamente; y Burno Alfonso Colomer (16:44) y Benjamín Navarro Martínez (16:54) completando el podio en hombres.

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Los mejores por categorías fueron Bruno Alfonso y Ana María Soler (Master A), Benjamín Navarro y Mayte Javaloy Pérez (Master B), María José Martínez Mallo y Luis Arteman Martínez (Master C), y Olmo Velayos y Sara Abadía (senior).