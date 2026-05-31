Real Murcia: Sergi Guilló, explicado por Sergi Guilló

Podemos decir de Sergi Guilló que es un entrenador joven. De la nueva hornada. Podemos repasar sus años de aprendizaje en el Real Murcia, su explosión en el Orihuela o cómo entró por la puerta grande en Primera RFEF para llevar al Mérida a la final del play off de ascenso. Podemos contar, además, que ya ha tenido su primera oportunidad, aunque corta, en el fútbol profesional con el Huesca.

Pero posiblemente la mejor forma de conocer a Sergi Guilló sea repasando sus propias palabras. Porque el nuevo entrenador del Real Murcia se ha ido retratando en cada presentación, en cada rueda de prensa, en cada entrevista... Porque Guilló no ha dudado en definirse como un entrenador valiente, pero sin confundir la valentía como la temeridad. Porque Guilló quiere ser protagonista con el balón, pero siempre con sentido. Porque Guilló valora más la identidad que cualquier dibujo. Y porque Guilló firma personas y no futbolistas. Pero su gran examen ahora será convertir ese discurso que ha ido puliendo en los banquillos del Orihuela, el Mérida y el Huesca en resultados en un Real Murcia con poca paciencia y que no perdona la duda.

«Soy un entrenador valiente al que le gusta ir al ataque»

Con esa frase se presentó a la afición del Huesca. Ni coger con solo 35 años un banquillo de Segunda División le llevó a esconderse detrás de un discurso conservador. Porque Guilló se presenta allá donde va como un técnico ofensivo, que quiere que sus equipos sean protagonistas y tengan iniciativa. «Me gusta la presión alta y ser protagonista con el balón», recalcaba.

Ahí está el núcleo de su plan. Presionar alto, tener la pelota para mandar y construir desde una identidad clara.

Un plan que llevó a cabo en el Orihuela y que también desarrolló en el Mérida, un plan que apenas tuvo tiempo para poner en práctica en el Huesca -fue despedido en la jornada 13, un plan atractivo con el que llega al Real Murcia, pero también un plan con riesgo.

No han sido pocos los entrenadores que en los últimos años se han presentado en Nueva Condomina hablando de valentía, de ser protagonista, de jugar siempre hacia adelante, y la mayoría de ellos acabó saliendo por la puerta de atrás más pronto que tarde. Por eso, Guilló tiene ahora por delante el reto de demostrar que su idea también puede sostenerse bajo el ruido del Real Murcia.

«No somos el Bayern de Múnich, no tenemos que suicidarnos para sacar el balón jugado»

Una cosa es ser valiente y otra cosa es ser kamikaze, y Guilló siempre ha dejado claro que no está dispuesto a pagar cualquier precio por salir jugando con el balón. Y así lo expresó en su presentación con el Huesca, donde comentaba que «a mis jugadores les digo que no somos el Bayern de Múnich. No hay que sacar siempre el balón jugado y suicidarse».

«Puedes ganar sin estar brillante en ataque, pero nunca si no eres sólido atrás»

Siempre ha insistido Guilló en la importancia de la solidez defensiva. Pero tras su paso por el Huesca, insistió todavía más en que la idea no basta si concedes atrás. Y conceder atrás es lo que ha hecho el Real Murcia en la temporada ya acabada, y sumar muchas porterías a cero será su gran reto cuando llegue a Nueva Condomina.

«Esto no va de sistemas, sino de ayudas, de solidaridad y de atreverse a jugar»

Cuando comiencen los partidos de pretemporada para el Real Murcia los aficionados granas podrán empezar a hacerse una idea de la propuesta de juego con la que llega Sergi Guilló a Nueva Condomina. Será en ese momento cuando se hable de sistemas y de modelos, de defensas de tres o cinco, de fases ofensivas y defensivas. Pero en sus experiencias anteriores el técnico ilicitano ya ha dejado claro que para él hay una serie de principios que están por encima de cualquier esquema. Y esos principios, que el nuevo preparador del grana «no negocia», son «las ayudas, la solidaridad, el atrevimiento». Su reto en Nueva Condomina será que el vestuario ‘compre’ a las primeras de cambio sus ideas y que esas ideas se conviertan en hechos cuando en septiembre inicie oficialmente el proyecto 26-27, porque una afición como la del Real Murcia, tan quemada tras múltiples decepciones, no va a conformarse con promesas eternas.

«Intentar subir, eso es lo que prometo»

No sabemos qué dirá Sergi Guilló en su presentación, no sabemos si el nuevo técnico grana apostará por un discurso prudente, como parece que pretenden en el club, o si se expresará tal como es él y sacará toda su ambición. Si se deja de disfraces, de su boca posiblemente salgan frases como las que ya pronunció cuando metió al Mérida en el play off, frases pronunciadas en un contexto distinto al de ahora pero que encajan perfectamente en la idiosincrasia del murcianismo. Porque tras llevar al Mérida a la fase de ascenso dejó claro que él no se conformaba con eso. Porque no dudó en decirle a los aficionados que «intentar subir es lo que prometo». Porque habló de «soñar» y porque, sacando toda su ambición, aseguró que «yo no voy a ir a un play off a jugarlo como si el objetivo estuviera cumplido».

«Firmamos personas, no solo futbolistas»

Sus declaraciones también nos muestran cómo es Sergi Guilló a la hora de gestionar un vestuario. Porque para el ilicitano el lado humano es lo más importante. «Firmamos personas, no futbolistas», ha declarado en varias ocasiones, mostrándose como un preparador «cercano», que intenta ganarse «la confianza» de sus futbolistas y que, como jugador que ha sido, tiene especial sensibilidad con aquellos integrantes de la plantilla que no juegan todo lo que les gustaría o que no viven su mejor momento. «Siempre me gusta ir más con el débil», ha llegado a decir.

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Quizá por todas estas ideas su perfil resulta tan interesante. No llega a Nueva Condomina un entrenador de vuelta de todo, sino uno que está construyendo su propio camino. Guilló se ha definido como valiente, ofensivo, cercano y ambicioso. Ahora le toca convertir esas palabras en un equipo. Porque en Murcia las frases pueden servir para empezar a conocer a un entrenador, pero solo los resultados terminan explicándolo del todo.