Otra puerta distinta para el UCAM Murcia en el play off de la ACB

El UCAM Murcia CB ha vuelto a plantarse en la puerta del play off por el título de la Liga Endesa por tercera vez en su historia, pero esta vez accederá por un lugar distinto al de las dos anteriores. El conjunto universitario conocerá esta noche su rival definitivo en los cuartos de final de la Liga Endesa, pendiente de saber si será el Bilbao Basket o el Barça, dependiendo del resultado del duelo aplazado que disputan el conjunto azulgrana y el Valencia Basket (19.00 horas, DAZN).

Si el Barça es el vencedor, el UCAM Murcia terminaría como segundo clasificado y se mediría al Bilbao Basket este miércoles. Mientras que si gana el cuadro taronja, los universitarios arrancarían el play off este martes en el Palacio ante el propio Barça. No obstante, ocurra lo que ocurra, lo único que está claro hasta que finalice ese encuentro es que la plantilla de Sito Alonso afrontará su tercera presencia en unas eliminatorias por el título con la particularidad de que nunca ha repetido adversario.

Tres participaciones en el play off y tres vías diferentes, con la novedad también de que esta vez será el UCAM Murcia el que cuente con el factor cancha a su favor tras imponerse el pasado viernes al Hiopos Lleida en la última jornada del curso. Es decir, si hay que recurrir a un hipotético tercer partido de desempate, los universitarios tienen asegurados de que será en el Palacio de los Deportes en los cuartos de final.

Real Madrid y Valencia Basket, los adversarios anteriores

Algo que no ocurrió ni en 2016 ni tampoco en 2024, cuando el UCAM en su dos anteriores participaciones. El equipo murciano, con Fotis Katsikaris en el banquillo y después de un sprint de cinco victorias consecutivas, alcanzó la séptima posición al término de la fase regular para medirse al Real Madrid.

Se estrenó por primera vez en unas eliminatorias en el Movistar Arena, poniendo contras las cuerdas al conjunto blanco en muchos momentos de ese duelo, y consiguió vencer en el Palacio en su estreno en casa en la post-temporada. Sin embargo, no consiguió dar la campanada en el tercer y definitivo partido en Madrid.

Facu Campazzo, en el 2016, en el primer partido de play off del UCAM Murcia ante el Real Madrid. / ACB Photo/ÁNGEL MARTINEZ

Un guion completamente distinto a lo que ocurrió hace dos años. Cuando el UCAM, ocho años después de su primera presencia en un play off, volvía a finalizar entre los primeros ocho clasificados al término de las 34 jornadas de la Liga Endesa. Con tan solo dos derrotas cedidas en el Palacio durante la fase regular, y con una histórica quinta plaza en el bolsillo, se enfrentó a un Valencia Basket que sí que contaba con el factor cancha a su favor.

Sin embargo, las tornas ahí se cambiaron. Porque el UCAM Murcia asaltó la Fonteta en el inicio del play off y cedió el siguiente punto de la eliminatoria en el Palacio. De hecho, se daba la circunstancia de que el Valencia, al igual que el Unicaja, fueron los dos únicos equipos en ganar en Murcia durante la fase regular.

Dylan Ennis, del UCAM Murcia, en el primer partido del play off de 2024 en la Fonteta. / acb Photo / Miguel Ángel Polo

No obstante, a pesar de que los universitarios llegaron mermados en el juego interior, con el fichaje a última hora de Yannis Morin, actual jugador del Joventut, y el canterano Fabián Flores, volvió a imponerse en una Fotenta que contó con varios aficionados murcianos en las gradas para vivir una noche histórica.

Bilbao o Barça, y... en el Palacio

Dos años después, el UCAM empezará a escribir su andadura en cuartos de final en Murcia y tendrá la opción de cerrarla también en Murcia en caso de ser necesario. Enfrente estará un Bilbao Basket que este año ha sido capaz de revalidar el título de la FIBA Europe Cup y que ha llegado lanzado al tramo final de la competición hasta hacerse con el séptimo lugar. Los de Ponsarnau lograron vencer en la primera vuelta en el Bilbao Arena, pero cayeron en el Palacio en la fase regular.

Los jugadores del UCAM Murcia tras el triunfo ante el Hiopos Lleida en la ACB. / Israel Sánchez

En cambio, frente al Barça, los universitarios asaltaron el Palau a principios del curso para lograr una valiosa victoria que dejaba entrever lo que era capaz de poder hacer esta plantilla durante el año, y en la segunda vuelta, también logró imponerse en el Palacio con un desenlace de infarto que acabó cerrando Toni Nakic desde el triple.

Sería la cuarta vez que se vieran las caras esta campaña, porque en la Copa del Rey, la celebrada en el Roig Arena el pasado febrero, fue el Barça el que se impuso en el Roig Arena en los cuartos de final tras un ajustado partido un par de semanas más tarde.

Dylan Ennis, del UCAM Murcia, entre cuatro jugadores del Barça durante el duelo de los cuartos de final en la Copa de Valencia. / F.Calabuig

Las entradas, ya a la venta para abonados

La entidad universitaria ha fijado un precio especial de 20 euros para sus abonados, como reconocimiento a la fidelidad mostrada durante la temporada, para adquirir sus localidades para el primer partido de cuartos de final que acogerá el Palacio. La compra puede realizarse a través de la página web oficial del club o de manera presencial en las oficinas del Palacio de los Deportes.

El plazo para conservar el asiento dependerá de la fecha definitiva del encuentro. Si el partido se disputa el martes, los abonados tendrán hasta las 10.00 horas de ese mismo día para formalizar la compra. En cambio, si el choque se celebra el miércoles, el plazo se ampliará hasta las 10.00 horas de ese día.

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La venta para el público general se abrirá el lunes a las 10.00 horas, una vez finalizada la fase regular de la Liga Endesa y definidos los emparejamientos de cuartos de final.