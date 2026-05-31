El Olímpico resiste a un Imperial con superioridad numérica

El Juan Cayuela, vestido de gala y con un ambiente que no se recordaba en años, fue el escenario de una batalla de contrastes y que terminó en tablas en la ida de la final regional por el ascenso a Segunda EFEF. El Olímpico de Totana, arropado por una grada que recibió al autobús del equipo como si de una final de Champions se tratase, logró empatar (1-1) ante un Imperial que llegaba con el cartel de favorito pero que sufrió para imponer su ley sobre el césped.

El partido arrancó con una marcha más para los locales. Espoleados por el empuje de su gente, el Olímpico saltó al verde con la convicción necesaria para acorralar a un Imperial que se vio sorprendido por la intensidad inicial. En la medular, el dúo formado por Hamza y Albert funcionó como un reloj suizo, cortocircuitando cualquier intento de creación de los visitantes. Por contra, el equipo de la capital, pese a presentar un once temible -con figuras como Héctor Pérez, Jorge Sánchez y Alonso Yoldi-, se mostró dubitativo, acusando el peso de la responsabilidad y la presión ambiental.

La lógica se impuso en el minuto 13. Tras un saque de esquina ejecutado con precisión, Andresito se elevó sobre la zaga visitante para cabecear un balón que, tras rebotar y generar el suspense propio de las grandes citas, acabó besando la red. El 1-0 era el premio a la fe de un bloque que salía a comerse el mundo, frente a un Imperial que, en esos momentos, parecía jugar con una mochila cargada de plomo.

A pesar de los intentos de Meca y la incesante lucha de Divine frente a la sólida zaga alfarera, el empate no llegaba.

El descanso sorprendió a ambos conjuntos con sensaciones contrapuestas: el Olímpico disfrutaba de su ventaja, mientras que el Imperial necesitaba ajustar piezas para no salir herido de muerte del Juan Cayuela.

El guion de la segunda mitad cambió drásticamente cuando el reloj marcaba el punto de inflexión del choque. Una acción innecesaria en campo propio le costó a Andresito la segunda cartulina amarilla, dejando a los locales con diez hombres durante casi todo el segundo acto. Paco Lorca, técnico alfarero, reaccionó de inmediato: sacrificó a Dani Franco para dar entrada a Juampe y colocar a Miñarro de nueve, estructurando dos líneas de cuatro con el objetivo de cerrar filas.

El Imperial olió sangre y comenzó a embotellar a un Olímpico que se defendía con orden y orgullo. Divine, tras un aviso previo que ya inquietó a la parroquia local, encontró el premio a su insistencia: un centro medido fue prolongado por Eloy y que permitió al delantero firmar el 1-1 definitivo en el minuto 79.

Los minutos finales fueron de dominio estéril para los visitantes. Pese a la superioridad numérica, el Imperial no encontró el camino para perforar de nuevo la meta totanera, encontrándose ante un muro bien plantado. El pitido final dejó un 1-1 que refleja la igualdad de fuerzas y deja todo el pescado vendido.

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La eliminatoria se resolverá en la Nueva Condomina el próximo domingo a las 11:00 horas, en un escenario donde el Olímpico buscará hacer historia frente a un Imperial que está obligado a ofrecer su mejor versión ante su gente. Todo por decidir.